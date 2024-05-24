Холдинг Т1 на ЦИПР 2024: как преодолеть вызовы на пути к экспоненциальному росту рынка микроэлектроники

Холдинг Т1, один из лидеров российского ИТ-рынка, провел партнерскую сессию "Инженерный анализ и рынок микроэлектроники: барьеры на пути экспоненциального роста отрасли" 23 мая в рамках конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР). Модератором обсуждения стал Александр Собачкин, директор центра компетенций инженерного анализа и продуктовой разработки, Холдинг Т1.

В ходе дискуссии эксперты обозначили ряд вызовов, с которыми сталкиваются ключевые игроки микроэлектронники. Высокотехнологичный сегмент несет в себе значительный потенциал роста, однако существуют барьеры, которые замедляют развитие отечественного рынка. Нехватка квалифицированных ИТ-кадров не позволяет закрывать потребность, в частности, в профессиональных расчетчиках в микроэлектронике и приборостроении, а технологические ограничения и дефицит исходных данных электронно-компонентной базы сдерживают скорость разработки продуктов, требующих сложных расчетов и многоступенчатой сертификации. При этом до сих пор есть зависимость от импортных САПР, доступ к которым частично ограничен: при работе с ними возникают проблемы с поддержкой и недостатком данных для моделирования компонентов. Необходимо преодолеть данные барьеры для того, чтобы отечественное приборостроение и микроэлектроника могли в сжатые сроки решить стоящие перед отраслью и страной задачи, в том числе перехода к технологическому суверенитету. Спикеры отметили, что государственное финансирование отрасли позволяет успешно работать над устранением этих сложностей, а также увеличивать спрос на отечественные решения.

"Для того чтобы сократить затраты на экспериментальные работы, компаниям необходимо осуществлять больше расчетов в сжатые сроки. Отсутствие входных параметров электронно-компонентной базы при этом не позволяет проводить полноценный инженерный анализ. Понимая важность стоящих перед отраслью задач, Холдинг Т1 создает свое CAE-решение для инженерного анализа, сокращающее время на экспериментальные расчеты и ускоряющее вывод продуктов на рынок. Разрабатываемый холдингом САЕ во многом опережает зарубежные аналоги, при этом продукт прост в использовании, что снижает порог его освоения и позволяет решать острую проблему дефицита кадров. Особый фокус нашей деятельности направлен на удовлетворение актуальных потребностей микроэлектроники и приборостроения", — прокомментировал Александр Собачкин, директор центра компетенций инженерного анализа и продуктовой разработки, Холдинг Т1.

В ходе сессии Владимир Дождёв, директор департамента цифровых технологий Минпромторга России, рассказал, как преодолеть барьеры на пути роста отрасли: "В первую очередь, важно более эффективно распределять ресурсы разработчиков, предотвращая дублирование одной задачи для нескольких команд. Во-вторых, необходимо подготовить современную и перспективную программу стандартизации. Также требуется актуализация существующих нормативно-технических документов и национальных стандартов в области создания средств разработки электроники. Для решения кадрового вопроса действуют поддерживающие меры финансового стимулирования со стороны государства. Например, за счет субсидирования разработчиков и заказчиков можно ускорить вывод продукта на рынок и его внедрение. Все это способствует реализации одной из целей — повсеместного перехода на технологию виртуальных испытаний в промышленности. Нам нужно создавать центры компетенций, цифровые испытательные лаборатории и полигоны, чтобы быстрее осваивать данные технологии в широком масштабе".

"Микроэлектроника, электронные устройства и приборы являются ключевыми компонентами многих высокотехнологичных отраслей промышленности в России. Структурные подразделения Экосистемы технологического развития СПбПУ осуществляют разработку изделий по всему спектру направлений — от цифрового проектирования и моделирования, включая цифровые двойники и цифровую сертификацию, в интересах более чем 10 отраслей промышленности. Большой объем задач, возникающих при разработке микроэлектроники, уже можно решать в отечественном ПО. В частности, для удобства разработки микроэлектроники важно обеспечить работу со всем требуемым CAE в единой среде — на Цифровой платформе по разработке и применению цифровых двойников, уникальной российской разработке Инжинирингового центра СПбПУ", — рассказал Алексей Боровков, проректор по цифровой трансформации Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, руководитель передовой инженерной школы СПбПУ "Цифровой инжиниринг" и научного центра мирового уровня СПбПУ "Передовые цифровые технологии".

В дискуссии также приняли участие исполнительный директор МЦСТ Василий Воробушков, заместитель директора департамента по цифровизации Госкорпорации "Роскосмос" Артем Рассказов, директор по цифровой трансформации НПП "Исток" им. Шокина Виталий Александров.

Конференция "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) — одно из наиболее масштабных деловых мероприятий в сфере цифровой экономики России. На протяжении многих лет она служит ключевой площадкой для обсуждения вопросов цифровой трансформации общества и ведущих отраслей экономики.