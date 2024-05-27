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ИТ Транспорт и связь

Smartavia заменили Zoom и Skype российской платформой DION

САМАРА. 27 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Авиакомпания Smartavia внедрила платформу корпоративных коммуникаций DION, чтобы объединить существующие каналы взаимодействия в единое окно. Теперь с помощью DION сотрудники Smartavia могут проводить видеоконференции и трансляции, общаться в чатах, делиться видео в хостинге, а также бронировать переговорные комнаты и управлять встречами в них.

Переход на отечественное ПО связан с необходимостью импортозамещения и расширения функциональности решений для бизнес-коммуникаций. Ранее Smartavia использовала зарубежные ВКС-сервисы - Zoom и Skype. Авиакомпания стремилась объединить корпоративные коммуникации на единой платформе - достичь этой цели позволил DION.

На данный момент сотрудникам Smartavia доступна полная функциональность продукта: видеоконференции, чаты, видеохостинг, и система бронирования и управления переговорными комнатами DION.Rooms. Платформа сократила время на переключение между разными каналами коммуникаций и трансформировала рабочее пространство - теперь персонал может общаться не только из офиса, но и в дороге.

Технические возможности решения - стабильная связь, нейронное шумоподавление и компенсация потерь данных - обеспечивают комфортное взаимодействие даже в подобных условиях. А энергоэкономичность платформы позволяет использовать приложение в течение длительного времени.

"Экспоненциальный рост интереса к импортозамещению и российским ИТ-продуктам на рынке продолжается. Мы видим, что на отечественное ПО переходит все больше предприятий из совершенно разных индустрий - от банков до авиакомпаний. Это подтверждает высочайший уровень доверия к российским вендорам, обусловленный качеством продуктов, способных не только успешно заменить иностранные аналоги, но и предложить клиентам новую функциональность и характеристики. Опыт и глубокое знание потребностей заказчиков позволило нашей команде предложить рынку продукт, отвечающий всем актуальным запросам", - отметил Кирилл Булгаков, заместитель генерального директора Холдинга Т1, управляющий директор НОТА.

"Широкая функциональность очень важна для Smartavia, стремящейся ускорить коммуникации и сделать их более удобными для сотрудников. Именно с этим связан выбор DION: наша платформа объединяет различные каналы корпоративных коммуникаций - чаты, телефонию, видеозвонки, видеохостинг, трансляции, а также управление встречами в переговорных комнатах. Это позволило нам удовлетворить актуальную потребность авиакомпании в максимально безопасной и одновременно комфортной среде для общения, в том числе с внешними пользователями", - отметила Анна Кузякина, коммерческий директор DION.

"Первостепенное значение для нас имели безопасность и надежность ПО. Когда речь идет о важных бизнес-встречах в онлайн-формате, UC-платформа становится "лицом" компании. В таких ситуациях стабильность подключения, качество звука и видео не должны подводить - все это предлагает DION. Большую роль играет и инновационность продукта, например, возможность управлять виртуальными переговорными комнатами без необходимости закупать специальную аппаратную инфраструктуру. И особенно ценно, что проект потребовал минимальных ресурсных вложений и подготовки с нашей стороны - большую часть работ взяла на себя команда DION", - резюмирует Александр Дорменко, директор по информационным технологиям авиакомпании Smartavia.

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