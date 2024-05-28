Т1 Иннотех продемонстрировал возможности платформы ЭНВА на саммите "Корпоративные закупки 2024: Summer camp"

Т1 Иннотех, ведущий поставщик инновационных решений для цифровизации бизнеса, принял участие в XVI ежегодном всероссийском саммите "Корпоративные закупки 2024: Summer camp". В докладе Т1 был представлен кейс платформы ЭНВА и пример того, как можно использовать первичные документы, чтобы сократить издержки при проведении закупочных процедур.

На сессии "Внедряем технологии, экономим ресурсы" в презентации Т1 были определены проблемы, характерные для процесса закупок. Например, задействованным в процедуре специалистам сложно быстро верифицировать цены, понять максимальную начальную стоимость и комплексно оценить повышение цен. Еще одна трудность состоит в том, что сотрудникам приходится вручную собирать данные по итогам заключения каждого договора и для определения разницы стоимости в регионах. Минимизировать эти неудобства помогут исторические данные, которыми уже располагают компании.

"Работа с текстовыми данными имеет большое значение при проведении закупочных процедур: их автоматизированный анализ способствует сокращению сроков и ускорению процесса, а также экономии бюджета. Мы были рады поделиться опытом и наглядно доказать этот тезис, продемонстрировав возможности "Витрины цен". Например, в ходе анализа информации с помощью этого инструмента нам удалось выяснить, что одинаковые скоросшиватели в разных регионах отличаются по стоимости на 18%, а разница в цене у идентичных кресел от разных поставщиков в одном регионе составляет до 13%", — прокомментировала Евгения Гарифуллина, эксперт в области анализа данных и закупок Т1 Иннотех.

В ходе выступления эксперт также представила кейс анализа вводных на 5000 документов. Команде удалось выявить различия в ценах на товары между регионами, установить изменения расценок и разницу в стоимости одинаковых товаров у нескольких поставщиков — и в результате собрать аналитику для последующих переговоров с поставщиками. В основе решения этой задачи лежит применение новой функциональности платформы для автоматизации закупок ЭНВА — "Витрины цен". Чтобы оптимизировать закупочные стратегии, этот инструмент автоматизирует подготовку данных и поможет анализировать тренды в реальном времени.

Всероссийский саммит "Корпоративные закупки: Summer camp" — ежегодное мероприятие, в рамках которого эксперты отрасли делятся реальными кейсами и определяют ключевые ориентиры на будущее. В этом году специалисты обсуждали особенности работы с зарубежными поставщиками, внедрение автоматизированных систем и диджитал-инструментов, а также другие вопросы закупочной деятельности и снабжения.