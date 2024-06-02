Мужчина пострадал при пожаре в Междуреченске

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В субботу, 1 июня, в 2:02 в ГУ МЧС России по Самарской области поступило сообщение о пожаре в доме 9 на ул. Пушкина в поселке Междуреченск Сызранского района.