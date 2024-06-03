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ИТ Транспорт и связь

Т1 Сервионика станет первым стратегическим сервисным партнёром Pantum для B2B

САМАРА. 3 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Т1 Сервионика (Холдинг Т1), ведущая компания на рынке ИТ-аутсорсинга России, станет официальным партнёром, оказывающим сервисную поддержку в части обслуживания российских B2B клиентов компании "ПАНТУМ", ведущего мирового поставщика комплексных решений для печати и одного из лидеров по отгрузкам печатающей техники в РФ.

В планах по развитию партнёрства — создание обширной сети авторизованных сервисных центров. Штатные инженеры департамента сервиса печати Т1 Сервионики уже расширяют свои компетенции и проходят обучение по установке оборудования Pantum и обработке гарантийных и сервисных запросов на всей территории РФ.

Комплексные решения для печати Pantum включают высокотехнологичные монохромные и цветные бизнесустройства А4 и А3 формата, МФУ промышленного назначения, качественные сопутствующие материалы — картриджи, фотобарабаны, бункеры отработанного тонера, опциональные лотки для бумаги, а также ПО и электронные компоненты для оборудования.

Благодаря надежному партнёрству клиенты Т1 Сервионики и Холдинга Т1 получат квалифицированную поддержку специалистов департамента сервиса печати Т1 Сервионики, прошедших сертификацию по работе с оборудованием Pantum, а также возможность гибко дорабатывать продукцию вендора под индивидуальные требования и специфику бизнес-процессов.

"Сотрудничество с ведущим российским провайдером профессионального ИТ-аутсорсинга позволяет нам повысить сервисные компетенции и географический охват обслуживания B2B-клиентов. В настоящее время Т1 Сервионика уже является нашим авторизованным сервисным партнёром, однако это — лишь начало долгосрочного проекта, который предоставит крупным корпорациям доступ к устройствам высокотехнологичной комплексной печати и квалифицированной технической поддержке", — сообщил Александр Кукин генеральный директор ООО "Пантум".

"Сотрудничество с одним из мировых лидеров производства оборудования для печати по обслуживанию российского сектора B2B является важным для расширения партнёрского пула Т1 Сервионики. Накопленная специалистами нашей компании экспертиза в области сервиса печати и соответствие самым высоким стандартам SLA будут способствовать продвижению продукции Pantum в новом для вендора сегменте на российском рынке. Сейчас мы совместно разрабатываем стратегию открытия сервисных центров для B2B-клиентов во всех уголках страны. Растущий запрос отечественных корпораций на качественное замещение печатных устройств, их подключение и обслуживание с одной стороны и проверенная техника с мощным штатом технической поддержки с другой позволяют говорить о перспективе стремительного развития и масштабирования нашего сотрудничества", — рассказал Александр Ельцов, генеральный директор, Т1 Сервионика.

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