16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Т1 Облако — лидер рейтинга провайдеров GPU Cloud от CNews Т1 Интеграция обеспечила Tele2 панельными антеннами для развития мобильной связи оператора Т1 Сервионика станет первым стратегическим сервисным партнёром Pantum для B2B Руководители компаний Холдинга Т1 вошли в шорт-лист премии Global CIO "Топ-100 ИТ-лидеров" Самарские предприятия смогут внедрять цифровые сервисы на объектах с нестабильной связью

ИТ Транспорт и связь

Т1 Облако — лидер рейтинга провайдеров GPU Cloud от CNews

САМАРА. 4 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 48
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Т1 Облако, провайдер облачных сервисов, занял первое место в рейтинге GPU Cloud 2024 от Market.CNews, подтвердив высокое качество услуг, которые он представляет клиентам на базе графических ускорителей GPU.

T1 Облако набрал максимальную сумму баллов по основным критериям сравнения GPU среди облачных провайдеров: платформы виртуализации, виды GPU-серверов, количество конфигураций, тип процессоров vCPU, тип оперативной памяти RAM, тип графических ускорителей GPU и другие. Наличие графических видеокарт последнего поколения NVIDIA H100 стало одним из ключевых преимуществ в процессе ранжирования.

Облачные сервисы c GPU NVIDIA H100 расширяют возможности клиентов T1 Облако при работе с искусственным интеллектом (ИИ) и машинным обучением, позволяя значительно ускорить внедрение инноваций. В сравнении с предыдущим поколением видеокарт NVIDIA H100 дает возможность в 9 раз быстрее проводить обучение и до 30 раз — инференс моделей ИИ.

Сервисы с графическими ускорителями GPU от T1 Облако развернуты в дата-центрах уровня Tier-III на базе надежной инфраструктуры провайдера. Аттестация облака в соответствии с № 152-ФЗ, № 187-ФЗ и ГОСТ Р 57580.1 по наивысшим уровням защищённости обеспечивает комплексную безопасность и полное соответствие требованиям российских регулирующих органов. Благодаря этому использование GPU-сервисов от T1 Облако возможно для компаний из всех отраслей, в том числе взаимодействующих с чувствительными данными.

"Количество запросов компаний на высокопроизводительную инфраструктуру для быстрых вычислений с помощью GPU увеличивается вслед за объемом работы с данными. T1 Облако понимает эту потребность и предлагает самые актуальные решения в этом направлении. Мы благодарны экспертному жюри Market.CNews за столь высокую оценку нашей работы. Наша цель — предоставлять рынку и бизнесу высокотехнологичные и востребованные клиентами сервисы", — отметил Антон Степанов, генеральный директор Т1 Облако.

Гид потребителя

Последние комментарии

Fairy C 05 октября 2023 16:46 Антон Крамаров (SmaSS Technologies): "В условиях импортозамещения российские идеи и разработки получают второй шанс"

Берег в Рождествено у людей украл

Глеб Галушкин 02 июня 2023 18:06 Антон Крамаров (SmaSS Technologies): "В условиях импортозамещения российские идеи и разработки получают второй шанс"

Только в своих «мудрых» речах Антон почему-то умалчивает, как по-свински поступил с работниками своей команды. Что «предупредил» людей о закрытии за две недели до роспуска команды. Уговорил написать увольнение по собственному желанию, клятвенно обещая выплатить всё после продажи интеллектуальной собственности. Потом исчез, и своих денег мы ждём до сих пор

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:06 "Прибывалка.63" вышла в финал престижного всероссийского конкурса "ПРОФ-IT.2018"

Прибывалка63 умерла после появления в Самаре Яндекс.Транспорт

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:02 Для стадиона "Самара Арена" разработано приложение с 3D-картой и аудиогидом

Всё написали, кроме того как называется приложение

Иван Крюков 07 января 2017 16:41 Стартапер, собравший через краудфандинг $400 тыс.: "Инвесторы покупают видение проекта"

Мания величия у него. Сравнивает себя с Джобсом, хотя из результатов у него попиленные деньги

Фото на сайте

Консорциум "Интегра-С" создает виртуальный 4D-мир с объективной реальностью

Консорциум "Интегра-С" создает виртуальный 4D-мир с объективной реальностью

Резиденты технопарка "Жигулевская долина" создают "мобильный офис" с широкими возможностями

Резиденты технопарка "Жигулевская долина" создают "мобильный офис" с широкими возможностями

В Самарской области запущен мультиплекс цифрового ТВ с региональными программами

В Самарской области запущен мультиплекс цифрового ТВ с региональными программами

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30