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Т1 Облако и Positive Technologies обеспечат кибербезопасность российского бизнеса

САМАРА. 5 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Облачный провайдер T1 Облако (Холдинг T1) и лидер рынка результативной кибербезопасности компания Positive Technologies подписали меморандум о сотрудничестве в рамках Петербургского международного экономического форума 2024.

В рамках партнерства стороны объединят усилия для построения результативной кибербезопасности инфраструктурных и облачных систем. Компании будут формировать и продвигать стратегические инициативы, а также проводить образовательные мероприятия для повышения грамотности сотрудников в области информационной безопасности.

Продукты Positive Technologies ориентированы на обеспечение реальной защиты от хакерских атак, что подтверждено их успешной работой в инфраструктурах российских организаций в течение последних двух лет. Технологии вендора являются стандартом в ряде технологических направлений, а также соответствуют российским и международным требованиям безопасности. Облачная инфраструктура провайдера T1 Облако организована с учетом комплексного подхода и многоуровневой системы защиты информации и аттестована в соответствии с № 152-ФЗ, № 187-ФЗ и ГОСТ Р 57580.1 по наивысшим уровням защищенности.

"Объединение потенциала и экспертизы в области кибербезопасности наших команд поможет выработать качественно новые методы защищенности. Мы заботимся о предоставлении отечественным компаниям высокого уровня надежности корпоративных систем управления, баз данных, инфраструктурных, облачных систем и информационно-телекоммуникационных сетей. Уверены, что наше сотрудничество значительно усилит рынок кибербезопасности и повысит осведомленность клиентов в вопросах предотвращения возможных рисков", — прокомментировал Георгий Джабиев, директор по развитию бизнеса T1 Облако.

"Positive Technologies как автор идеи результативной кибербезопасности, рада сотрудничеству с партнером, разделяющим эти подходы. Мы уверены, что вместе сможем гарантировать предсказуемый уровень защищенности компаниям-заказчикам услуг T1 Облако"‎, — прокомментировала Елена Бастанжиева, директор по развитию бизнеса Positive Technologies.

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