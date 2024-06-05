T1 Облако и Т1 Сервионика — лауреаты премии TADVISER IT PRIZE

Две входящие в Холдинг Т1 компании — российский провайдер облачных услуг T1 Облако и ведущая компания на рынке ИТ-аутсорсинга России Т1 Сервионика — удостоены национальной премии TADVISER IT PRIZE 2024. Награда вручается за реализацию эффективных ИТ-проектов в области цифровизации работы госорганов и бизнеса.

T1 Облако стал победителем в номинации "Облачный сервис года — Безопасное публичное облако". Экспертное жюри отметило, что развернутая в дата-центрах уровня TIER III на территории России облачная инфраструктура провайдера соответствует наивысшим технологическим и законодательным требованиям. Для обеспечения безопасности данных реализуется многоуровневая система защиты, включая использование надежной инфраструктуры дата-центров, сертифицированных по международным и национальным стандартам, и комплексные решения в области информационной безопасности для противостояния актуальным киберугрозам.

"При модернизации нашего облака мы ориентировались на достижение наивысших уровней защиты. В феврале 2024 года ФСТЭК России включила инфраструктуру нашего облака в реестр значимых объектов КИИ с присвоением ей первой категории значимости. Это дает возможность нашим заказчикам безопасно хранить в облаке и обрабатывать персональные данные всех категорий, а также разворачивать в нем значимые объекты КИИ", — отметил Алексей Кубарев, директор по информационной безопасности Т1 Облако.

Т1 Сервионика стала обладателем премии в номинации "ИТ-аутсорсер года" как ведущий российский провайдер полного спектра услуг в области ИТ-инфраструктуры и облачных вычислений. В 2023 году компания существенно выросла территориально: число обособленных подразделений превысило 80, они находятся по всей стране — от Южного и Северо-Кавказского федеральных округов до Дальневосточного. Региональная сеть аутсорсера включает 420 партнерских организаций, 80 региональных складов рабочих материалов и ЗИП, 290 точек присутствия инженеров. Кроме того, запущена круглосуточная служба поддержки клиентов.

"За прошедший год мы прибавили в людях и компетенциях: штат превысил 2000 инженеров, экспертиза которых подтверждена более чем 800 сертификатами. Это позволяет нам осуществлять качественный сервис по всей стране для наших клиентов. В настоящее время проектный портфель компании состоит из более чем 400 контрактов в государственном и финансовом секторах, ритейле, телеком, производственных компаниях, транспорте и логистике", — подчеркнул Александр Ельцов, генеральный директор Т1 Сервионика.