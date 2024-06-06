16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
У проекта "Технологии добра" появился новый партнер Холдинг Т1 и "Ростелеком" объединят усилия для разработки и развития перспективных продуктов в области ИИ Новый этап партнерства: Tele2, Т-Банк и Т-Мобайл договорились о сотрудничестве в противодействии мошенничеству и запуске решений на базе ИИ T1 Облако и Т1 Сервионика — лауреаты премии TADVISER IT PRIZE Т1 Облако и Positive Technologies обеспечат кибербезопасность российского бизнеса

ИТ Транспорт и связь

Холдинг Т1 и "Ростелеком" объединят усилия для разработки и развития перспективных продуктов в области ИИ

САМАРА. 6 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 42
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Т1 Искусственный интеллект (отдельное направление в Холдинге Т1) и "Ростелеком" объявили о начале долгосрочного сотрудничества. Соглашение, подписанное в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024), направлено на совместную работу по созданию перспективных решений в области искусственного интеллекта (ИИ) и управлению данными.

В соответствии с национальной стратегией внедрения искусственного интеллекта к 2030 году ежегодный объем оказанных услуг по разработке и реализации решений в области ИИ должен вырасти не менее чем до 60 млрд рублей. Партнерство Т1 и "Ростелекома" подчеркивает важность сферы ИИ и необходимость взаимодействия на пути к технологической независимости. Компании планируют создавать и внедрять передовые продукты в сфере ИИ и управления данными, отвечающие на вызовы современности в области цифровизации и технологического развития.

Для эффективного использования технологий ИИ необходимы качественные данные и выстроенные процессы по управлению ими. "Платформа по управлению данными" от "Ростелекома" используется крупнейшими компаниями в различных отраслях, а партнерство с Т1 Искусственный интеллект дополнительно расширит круг пользователей.

Разработки "Ростелекома" и глубокая экспертиза направления Т1 Искусственный интеллект в сфере построения и управления хранилищами данных позволят дополнить экосистему продуктов Холдинга Т1, реализовать новые решения в области ИИ и способствовать импортоопережению. В рамках соглашения компании также будут совместно реализовывать научные исследования и стратегии, программы для роста ИИ-сектора.

"Развитие инструментов обработки больших данных и искусственного интеллекта — стратегически важное направление для нашей страны. Российские разработчики сосредоточены на создании конкурентоспособных продуктов и решений, которые могут покрыть потребности рынка и обеспечить технологический суверенитет России. Партнерство с "Ростелекомом" ускорит интеграцию современных технологий в экосистему крупных компаний и повысит качество предоставляемых услуг. Объединение усилий с одним из крупнейших игроков рынка позволит разрабатывать инновационные решения, масштабировать их для применения в различных отраслях экономики, тем самым ускорит темпы внедрения инновационных ИТ-продуктов в нашей стране", — прокомментировал Сергей Голицын, руководитель направления Т1 ИИ, Холдинг Т1.

"Экономика данных и цифровизация являются национальным приоритетом. Искусственный интеллект — это катализатор роста целых отраслей в России. Национальные технологии в области ИИ служат основой для экономического развития страны. Объединение технологических ресурсов и экспертизы сильных игроков рынка — важное условие для наращивания темпов цифровой трансформации. Партнерство "Ростелекома" и Т1 — это не только важный шаг для расширения российского рынка, но и отличный фундамент для международного лидерства в области интеллектуального анализа данных", — отметил Дарий Халитов, старший вице-президент по информационным технологиям "Ростелекома".

Гид потребителя

Последние комментарии

Fairy C 05 октября 2023 16:46 Антон Крамаров (SmaSS Technologies): "В условиях импортозамещения российские идеи и разработки получают второй шанс"

Берег в Рождествено у людей украл

Глеб Галушкин 02 июня 2023 18:06 Антон Крамаров (SmaSS Technologies): "В условиях импортозамещения российские идеи и разработки получают второй шанс"

Только в своих «мудрых» речах Антон почему-то умалчивает, как по-свински поступил с работниками своей команды. Что «предупредил» людей о закрытии за две недели до роспуска команды. Уговорил написать увольнение по собственному желанию, клятвенно обещая выплатить всё после продажи интеллектуальной собственности. Потом исчез, и своих денег мы ждём до сих пор

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:06 "Прибывалка.63" вышла в финал престижного всероссийского конкурса "ПРОФ-IT.2018"

Прибывалка63 умерла после появления в Самаре Яндекс.Транспорт

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:02 Для стадиона "Самара Арена" разработано приложение с 3D-картой и аудиогидом

Всё написали, кроме того как называется приложение

Иван Крюков 07 января 2017 16:41 Стартапер, собравший через краудфандинг $400 тыс.: "Инвесторы покупают видение проекта"

Мания величия у него. Сравнивает себя с Джобсом, хотя из результатов у него попиленные деньги

Фото на сайте

Консорциум "Интегра-С" создает виртуальный 4D-мир с объективной реальностью

Консорциум "Интегра-С" создает виртуальный 4D-мир с объективной реальностью

Резиденты технопарка "Жигулевская долина" создают "мобильный офис" с широкими возможностями

Резиденты технопарка "Жигулевская долина" создают "мобильный офис" с широкими возможностями

В Самарской области запущен мультиплекс цифрового ТВ с региональными программами

В Самарской области запущен мультиплекс цифрового ТВ с региональными программами

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30