Холдинг Т1 и "Ростелеком" объединят усилия для разработки и развития перспективных продуктов в области ИИ

Т1 Искусственный интеллект (отдельное направление в Холдинге Т1) и "Ростелеком" объявили о начале долгосрочного сотрудничества. Соглашение, подписанное в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024), направлено на совместную работу по созданию перспективных решений в области искусственного интеллекта (ИИ) и управлению данными.

В соответствии с национальной стратегией внедрения искусственного интеллекта к 2030 году ежегодный объем оказанных услуг по разработке и реализации решений в области ИИ должен вырасти не менее чем до 60 млрд рублей. Партнерство Т1 и "Ростелекома" подчеркивает важность сферы ИИ и необходимость взаимодействия на пути к технологической независимости. Компании планируют создавать и внедрять передовые продукты в сфере ИИ и управления данными, отвечающие на вызовы современности в области цифровизации и технологического развития.

Для эффективного использования технологий ИИ необходимы качественные данные и выстроенные процессы по управлению ими. "Платформа по управлению данными" от "Ростелекома" используется крупнейшими компаниями в различных отраслях, а партнерство с Т1 Искусственный интеллект дополнительно расширит круг пользователей.

Разработки "Ростелекома" и глубокая экспертиза направления Т1 Искусственный интеллект в сфере построения и управления хранилищами данных позволят дополнить экосистему продуктов Холдинга Т1, реализовать новые решения в области ИИ и способствовать импортоопережению. В рамках соглашения компании также будут совместно реализовывать научные исследования и стратегии, программы для роста ИИ-сектора.

"Развитие инструментов обработки больших данных и искусственного интеллекта — стратегически важное направление для нашей страны. Российские разработчики сосредоточены на создании конкурентоспособных продуктов и решений, которые могут покрыть потребности рынка и обеспечить технологический суверенитет России. Партнерство с "Ростелекомом" ускорит интеграцию современных технологий в экосистему крупных компаний и повысит качество предоставляемых услуг. Объединение усилий с одним из крупнейших игроков рынка позволит разрабатывать инновационные решения, масштабировать их для применения в различных отраслях экономики, тем самым ускорит темпы внедрения инновационных ИТ-продуктов в нашей стране", — прокомментировал Сергей Голицын, руководитель направления Т1 ИИ, Холдинг Т1.

"Экономика данных и цифровизация являются национальным приоритетом. Искусственный интеллект — это катализатор роста целых отраслей в России. Национальные технологии в области ИИ служат основой для экономического развития страны. Объединение технологических ресурсов и экспертизы сильных игроков рынка — важное условие для наращивания темпов цифровой трансформации. Партнерство "Ростелекома" и Т1 — это не только важный шаг для расширения российского рынка, но и отличный фундамент для международного лидерства в области интеллектуального анализа данных", — отметил Дарий Халитов, старший вице-президент по информационным технологиям "Ростелекома".