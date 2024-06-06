Аэрофлот заключил соглашение о стратегическом сотрудничестве с вендором НОТА

Аэрофлот в рамках ПМЭФ-2024 заключил соглашение о стратегическом сотрудничестве с российским вендором ПО "НОТА" (Холдинг Т1). Документ подписали заместитель генерального директора по информационным технологиям и информационной безопасности ПАО "Аэрофлот" Антон Мацкевич и Кирилл Булгаков, заместитель генерального директора Холдинга Т1, управляющий директор вендора НОТА.

Аэрофлот и мультипродуктовый вендор намерены развивать стратегическое партнерство на долгосрочной основе по двум направлениям:

Развитие отечественных цифровых решений и программного обеспечения. Компании создадут востребованные отраслевые ИТ-продукты в области управления взаимоотношениями с клиентами, информационной безопасности и цифровой трансформации. Подготовка кадров в области информационных технологий. Это направление будет реализовано в том числе за счет внедрения новейших цифровых технологий и платформенных решений.

Для реализации проектов компании планируют заключать отдельные договоры и обмениваться информацией относительно продуктов и сервисов цифровой информации, а также делиться друг с другом опытом импортозамещения программных продуктов и развития отечественных цифровых решений. Ожидается, что в перспективе совместные ИТ-наработки Аэрофлота и компании "НОТА" будут использоваться транспортным комплексом Российской Федерации.

"Аэрофлот уже не первый год реализует стратегию цифровой трансформации бизнеса на базе российских ИТ-решений. Мы рассчитываем, что тесное и комплексное взаимодействие с опытным отечественным вендором не только внесет существенный вклад в эффективность текущих процессов компании, но и ощутимо повлияет на дальнейшую цифровизацию компании", - отметил Антон Мацкевич, заместитель генерального директора по информационным технологиям ПАО Аэрофлот.

"С начала 2022 года компании из авиаотрасли, наряду со всеми остальными, оказались в ситуации, когда использование привычных решений для оптимизации процессов оказалось невозможным. В некоторых нишах поиск качественных и удобных систем продолжается. Мы уверены, что сотрудничество с Аэрофлотом ускорит этот процесс в масштабах не только конкретной авиакомпании, но и всей индустрии. Прямое взаимодействие с крупнейшим авиаперевозчиком позволит лучше понимать запросы отрасли и конвертировать их в самостоятельные программные продукты", - подчеркнул Кирилл Булгаков, заместитель генерального директора Холдинга Т1, управляющий директор НОТА.