Т1 Интеграция, "Группа Астра" и "Воздушные Ворота Северной Столицы" заключили соглашение о сотрудничестве на ПМЭФ-2024

Т1 Интеграция (Холдинг Т1), один из лидеров рынка системной интеграции в России, ведущий разработчик инфраструктурного ПО и средств защиты информации "Группа Астра" и управляющая компания аэропорта Пулково "Воздушные Ворота Северной Столицы" подписали трехстороннее соглашение о сотрудничестве на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024).

В рамках партнерства стороны планируют совместными усилиями реализовывать инициативы в сфере импортозамещения для развития отечественной ИТ-отрасли. Синергия компаний позволит максимально эффективно использовать собственные решения для обеспечения технологической независимости и снижения влияния от иностранного оборудования. Соглашение также предусматривает научно-техническое взаимодействие по части тестирования многофункциональных платформ и систем, проведения мероприятий, направленных на повышение теоретических и практических навыков экспертов.

"Сотрудничество с "Группой Астра" и компанией "Воздушные Ворота Северной Столицы" — показатель динамичного роста российской ИТ-отрасли. Совместными усилиями мы намерены активно работать над обеспечением качественного перехода на отечественные решения. Мы также будем поддерживать деятельность профессиональных объединений по обмену практическим опытом в области информационных технологий", — комментирует Людмила Игнатова, коммерческий директор Т1 Интеграция.

"Партнерство с Т1 Интеграция и компанией "Воздушные Ворота Северной Столицы" открывает новые возможности для совместного развития. Объединяя уникальную экспертизу и передовые разработки наших компаний, вместе мы будем создавать актуальные комплексные решения и способствовать ускорению цифровой трансформации в стране", — подчеркивает Андрей Климов, директор по работе с ключевыми заказчиками "Группа Астра".

"Пулково реализует масштабную программу импортозамещения. Развивая информационные системы, мы работаем над повышением эффективности бизнес-процессов и устойчивости ИТ-инфраструктуры аэропорта. В рамках нашего стратегического партнерства планируем реализацию совместных проектов", — рассказывает Андрей Нестеров, директор по информационным технологиям компании "Воздушные Ворота Северной Столицы" (аэропорт Пулково).