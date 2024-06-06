Партнерство РЖД и Холдинга Т1 улучшит веб-сервисы перевозчика

На ПМЭФ-2024 ОАО "РЖД" и один из лидеров российского ИТ-рынка Холдинг Т1 заключили соглашение о технологическом сотрудничестве. Партнеры намерены объединить усилия для совершенствования качества обслуживания клиентов национального перевозчика. Подписи под соглашением поставили генеральный директор Холдинга T1 Алексей Фетисов и заместитель генерального директора ОАО "РЖД" Евгений Чаркин.

Ключевыми направлениями совместной работы станут развитие, внедрение и продвижение веб-сервисов РЖД, что поможет улучшить пользовательский опыт в мобильной среде. Одним из главных требований будет обеспечение сохранности данных пользователей. Разработки Холдинга Т1 обладают сертификатом безопасности Минцифры России, что позволит передавать чувствительную информацию в зашифрованном виде. Таким образом, клиенты РЖД получат не только современные цифровые услуги, но и гарантию их безопасного использования. В рамках сотрудничества также предусмотрено расширение каналов дистрибуции, интеграция веб-сервисов с другими приложениями на мобильных устройствах при полном сохранении существующей функциональности.

"Развитие цифровых пассажирских сервисов и решений — одно из стратегических направлений деятельности Российских железных дорог. При этом мы стараемся максимально нивелировать эффект от недружественных действий иностранных IT-гигантов, предлагая пользователям максимально удобные и простые в применении продукты. Сотрудничество с такой крупной российской технологической компанией, как T1, позволит предоставить пассажирам надежный канал доступа к нашим услугам, а в перспективе — значительно расширить ассортимент услуг", — отметил Евгений Чаркин, заместитель генерального директора ОАО "РЖД".

"Сейчас на рынке еще более заметно стала ощущаться борьба за внимание пользователя, и в таких условиях клиентоцентричность компаний — ключевой фактор и драйвер развития. Мы готовы аккумулировать всестороннюю экспертизу и многолетний опыт холдинга для доработки, непрерывного развития и обеспечения высокой безопасности и надежности веб-сервисов РЖД. Уверен, наши усилия позволят улучшить функциональность решения и обеспечить позитивный пользовательский опыт", — добавил Алексей Фетисов, генеральный директор Холдинга T1.