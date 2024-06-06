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ИТ Транспорт и связь

Холдинг Т1 и АО "РЖД Медицина" договорились о сотрудничестве

САМАРА. 6 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Холдинг Т1, один из лидеров российского ИТ-рынка, и "РЖД Медицина", центральная дирекция здравоохранения ОАО "Российские железные дороги, планируют совместную работу над созданием уникальной цифровой платформы, которая позволит обеспечить современный подход к проведению обязательных предрейсовых и профессиональных медицинских осмотров сотрудников.

Создание единой платформы предрейсовых медицинских осмотров существенно повысит прозрачность процессов и позволит обеспечить соблюдение актуальных требований законодательства. Более того, участники смогут контролировать качество оказываемых медицинскими организациями услуг и получить доступ к современным технологиям проведения дистанционных обследований. Использование ИТ-решения позволит заказчикам (транспортно-логистическим компаниям, таксопаркам) эффективно планировать и осуществлять необходимые процедуры в любой точке России, а также упростит процесс оказания услуг медицинским организациям.

Единая цифровая платформа предрейсовых медицинских осмотров позволит интегрировать оборудование различных брендов и производителей. Кроме того, планируется создание единого личного кабинета медицинского работника и общей базы данных федерального уровня. В рамках реализации совместного проекта стороны уделят особое внимание защите персональных данных пользователей.

"Сейчас в России предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры являются обязательными для более чем 2,5 млн сотрудников. Организациям, в свою очередь, необходим инструмент, способный не только обеспечить соблюдение всех требований законодательства, но и ускорить процесс осуществления медосмотров и повысить уровень безопасности труда. Холдинг Т1 окажет необходимую технологическую поддержку для разработки цифрового продукта, который сможет решать актуальные задачи охраны здоровья сотрудников существенно быстрее и эффективнее", — отметил Алексей Фетисов, генеральный директор Холдинга T1.

"Для нас проведение обязательных медицинских осмотров является одним из стратегических направлений деятельности. Сеть "РЖД-Медицина" уже более 20 лет развивает собственную автоматизированную систему предсменных осмотров (АСПО), и мы с гордостью можем сказать, что на текущий момент аналогов нет ни у нас в стране, ни в мире. Именно на базе имеющихся наработок мы, совместно с коллегами из Т1, решили создать уникальную федеральную платформу для проведения медицинских осмотров, которая позволит перенести успешный внутренний опыт ОАО "РЖД" в профессиональной медицине на уровень всей страны", — прокомментировала Елена Жидкова, начальник Центральной дирекции здравоохранения ОАО "РЖД", генеральный директор АО "РЖД — Медицина".

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