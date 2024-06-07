Холдинг Т1 и АО "Федеральная пассажирская компания" стали партнерами по развитию цифровых сервисов на базе ИИ

Холдинг Т1, один из лидеров российского ИТ-рынка, и АО "Федеральная пассажирская компания", национальный железнодорожный перевозчик в дальнем следовании, заключили соглашение о сотрудничестве на ПМЭФ-2024. Стороны будут работать над созданием и развитием цифровых сервисов на базе отечественных технологий искусственного интеллекта и больших данных.

Холдинг Т1 и АО "ФПК" объединяют свои компетенции для реализации совместных программ и проектов в области ИИ. Обладая многолетним опытом и экспертизой в сфере ИТ, Холдинг Т1 и АО "ФПК" консолидируют экспертизу в работе с большими данными, разработке платформ хранения информации, а также в построении аналитических и рекомендательных систем для предприятий транспортной отрасли. В рамках реализации программы сотрудничества стороны в том числе планируют проводить тестирование программно-аппаратных комплексов для выполнения ресурсоемких вычислений и, кроме того, обмениваться опытом в части апробации новых технологий в сфере ИИ.

"Мы считаем искусственный интеллект и большие данные одними из наиболее перспективных технологий в создании инновационных ИТ-решений. В апреле этого года Холдинг Т1 сообщил о планах по развитию направления Т1 Искусственный интеллект, которое объединило накопленную нами экспертизу в этой сфере. Мы активно наращиваем сотрудничество с другими лидерами рынка и расширяем число партнерских проектов. Уверен, объединение с АО "ФПК" наших компетенций и опыта позволит реализовать новые сценарии применения технологий ИИ и существенно ускорит процесс цифровой трансформации транспортной отрасли Российской Федерации", - отметил Алексей Фетисов, генеральный директор Холдинга T1.

"Мы рады объявить о нашем стратегическом партнерстве с Холдингом Т1. Это сотрудничество открывает перед нами уникальные возможности для внедрения передовых технологий в бизнес-процессы АО "ФПК". В современном мире инновации создают хорошую базу для развития компании. Важно правильно определить, какие именно технологии необходимо использовать в том или ином процессе. Совместно со специалистами Холдинга Т1 мы разработаем стратегию и внедрим искусственный интеллект в наши бизнес-процессы. С учетом быстрого развития цифровой экономики, такое сотрудничество становится ключевым фактором успеха", - отметил Владимир Пястолов, генеральный директор АО "ФПК".