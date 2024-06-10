"КОРУС Консалтинг" предложит клиентам российское решение для автоматизации рекрутмента НОТА ЮНИОН

Российская ИТ-компания, предоставляющая услуги по консалтингу, оптимизации и автоматизации бизнес-процессов ГК "КОРУС Консалтинг" расширила портфель предлагаемых клиентам решений. В него вошла система для автоматизации рекрутмента НОТА ЮНИОН (ex. TalentForce), разработанная вендором НОТА (Холдинг Т1). Об этом компании сообщили на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024), подписав соглашение о партнерстве.

"КОРУС Консалтинг" планирует дистрибутировать решение на российском и международном рынках, в частности в банковском секторе, ритейле и телекоме. В дальнейшем компания возьмет на себя реализацию проектов от предпроектного исследования до настройки и техподдержки решения. Партнеры сформируют единую команду, чтобы максимально бесшовно обучить ИТ-специалистов "КОРУС Консалтинг" работе с новым решением и его поддержке. Партнерство позволит вендору НОТА сфокусироваться на комплексном функциональном и технологическом развитии продукта — например, добавлении инструментов на базе искусственного интеллекта и роботов-помощников.

С помощью НОТА ЮНИОН компании смогут снизить расходы на HR, автоматизировав процесс найма, а также упростить оценку KPI рекрутеров. Система позволит российскому бизнесу объединить все рекрутинговые процессы в единый контур и улучшить конверсии найма специалистов.

"Мы ставим перед собой амбициозную цель — в течение нескольких лет сделать НОТА ЮНИОН одним из самых популярных отечественных решений для автоматизации рекрутмента. В лице "КОРУС Консалтинг" мы нашли проактивного партнера, чья экспертиза, богатый опыт и глубокое понимание потребностей бизнеса помогут наилучшим образом выстраивать работу с компаниями уровня enterprise", — подчеркнул Антон Спирин, коммерческий директор по продуктам и сервисам, Холдинг Т1.

"Мы рады заключить с НОТА сотрудничество, основой которого стали не только масштабные совместные планы, но и настоящее взаимопонимание, близость корпоративных культур наших компаний. НОТА ЮНИОН — зрелое и перспективное HR-решение для российского рынка, которое позволит нам существенно расширить практику партнерских взаимодействий", — отметила Наталья Семичастнова, заместитель генерального директора ГК "КОРУС Консалтинг".