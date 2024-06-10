16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В рамках ПМЭФ прошел ИТ-завтрак "Инновационная экономика: от цифры к данным, от технологического суверенитета к технологическому лидерству" "КОРУС Консалтинг" предложит клиентам российское решение для автоматизации рекрутмента НОТА ЮНИОН Иван Гуз, Авито: "На социальных платформах люди общаются напрямую - это и преимущество, и вызов" CARCADE приняла участие в Российском интернет-форуме 2024 Холдинг Т1 и АО "Федеральная пассажирская компания" стали партнерами по развитию цифровых сервисов на базе ИИ

ИТ Транспорт и связь

"КОРУС Консалтинг" предложит клиентам российское решение для автоматизации рекрутмента НОТА ЮНИОН

САМАРА. 10 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 54
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Российская ИТ-компания, предоставляющая услуги по консалтингу, оптимизации и автоматизации бизнес-процессов ГК "КОРУС Консалтинг" расширила портфель предлагаемых клиентам решений. В него вошла система для автоматизации рекрутмента НОТА ЮНИОН (ex. TalentForce), разработанная вендором НОТА (Холдинг Т1). Об этом компании сообщили на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024), подписав соглашение о партнерстве.

"КОРУС Консалтинг" планирует дистрибутировать решение на российском и международном рынках, в частности в банковском секторе, ритейле и телекоме. В дальнейшем компания возьмет на себя реализацию проектов от предпроектного исследования до настройки и техподдержки решения. Партнеры сформируют единую команду, чтобы максимально бесшовно обучить ИТ-специалистов "КОРУС Консалтинг" работе с новым решением и его поддержке. Партнерство позволит вендору НОТА сфокусироваться на комплексном функциональном и технологическом развитии продукта — например, добавлении инструментов на базе искусственного интеллекта и роботов-помощников.

С помощью НОТА ЮНИОН компании смогут снизить расходы на HR, автоматизировав процесс найма, а также упростить оценку KPI рекрутеров. Система позволит российскому бизнесу объединить все рекрутинговые процессы в единый контур и улучшить конверсии найма специалистов.

"Мы ставим перед собой амбициозную цель — в течение нескольких лет сделать НОТА ЮНИОН одним из самых популярных отечественных решений для автоматизации рекрутмента. В лице "КОРУС Консалтинг" мы нашли проактивного партнера, чья экспертиза, богатый опыт и глубокое понимание потребностей бизнеса помогут наилучшим образом выстраивать работу с компаниями уровня enterprise", — подчеркнул Антон Спирин, коммерческий директор по продуктам и сервисам, Холдинг Т1.

"Мы рады заключить с НОТА сотрудничество, основой которого стали не только масштабные совместные планы, но и настоящее взаимопонимание, близость корпоративных культур наших компаний. НОТА ЮНИОН — зрелое и перспективное HR-решение для российского рынка, которое позволит нам существенно расширить практику партнерских взаимодействий", — отметила Наталья Семичастнова, заместитель генерального директора ГК "КОРУС Консалтинг".

Гид потребителя

Последние комментарии

Fairy C 05 октября 2023 16:46 Антон Крамаров (SmaSS Technologies): "В условиях импортозамещения российские идеи и разработки получают второй шанс"

Берег в Рождествено у людей украл

Глеб Галушкин 02 июня 2023 18:06 Антон Крамаров (SmaSS Technologies): "В условиях импортозамещения российские идеи и разработки получают второй шанс"

Только в своих «мудрых» речах Антон почему-то умалчивает, как по-свински поступил с работниками своей команды. Что «предупредил» людей о закрытии за две недели до роспуска команды. Уговорил написать увольнение по собственному желанию, клятвенно обещая выплатить всё после продажи интеллектуальной собственности. Потом исчез, и своих денег мы ждём до сих пор

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:06 "Прибывалка.63" вышла в финал престижного всероссийского конкурса "ПРОФ-IT.2018"

Прибывалка63 умерла после появления в Самаре Яндекс.Транспорт

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:02 Для стадиона "Самара Арена" разработано приложение с 3D-картой и аудиогидом

Всё написали, кроме того как называется приложение

Иван Крюков 07 января 2017 16:41 Стартапер, собравший через краудфандинг $400 тыс.: "Инвесторы покупают видение проекта"

Мания величия у него. Сравнивает себя с Джобсом, хотя из результатов у него попиленные деньги

Фото на сайте

Консорциум "Интегра-С" создает виртуальный 4D-мир с объективной реальностью

Консорциум "Интегра-С" создает виртуальный 4D-мир с объективной реальностью

Резиденты технопарка "Жигулевская долина" создают "мобильный офис" с широкими возможностями

Резиденты технопарка "Жигулевская долина" создают "мобильный офис" с широкими возможностями

В Самарской области запущен мультиплекс цифрового ТВ с региональными программами

В Самарской области запущен мультиплекс цифрового ТВ с региональными программами

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30