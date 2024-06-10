В рамках ПМЭФ прошел ИТ-завтрак "Инновационная экономика: от цифры к данным, от технологического суверенитета к технологическому лидерству"

В рамках Петербургского международного экономического форума состоялся ИТ-завтрак "Инновационная экономика: от цифры к данным, от технологического суверенитета к технологическому лидерству". В нем приняли участие представители крупнейших ИТ-компаний и федеральных органов исполнительной власти, а также представители экспертного сообщества. Организаторы мероприятия — Российская ассоциация электронной коммуникации (РАЭК), АНО "Цифровая экономика", Руссофт при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.

Сегодня данные представляют собой новую нефть для цифровой экономики, и эффективное управление ими является ключевым фактором технологического превосходства страны. Работа с данными может обеспечить основу для экономического роста, поскольку, согласно оценкам экспертов, объём рынка данных в России может вырасти до 1,6 трлн рублей в течение двух лет. Успешное развитие этого направления требует согласованных усилий бизнеса и экспертов.

Максут Шадаев выделил 5 основных направлений, которые волновали представителей ИТ-отрасли на мероприятии и по которым необходимо работать в ближайшем будущем.

Первое — это взаимодействие с участниками рынка. ИЦК уже начали такую работу, обеспечивая горизонтальное взаимодействие между заказчиками и разработчиками. Однако остаются вопросы, связанные с коммерциализацией и стандартами. Интеграторы играют важную роль в поддержании качества и доступности лучших практик. Максут Шадаев отметил, что в рамках ИЦК необходимо сформулировать стандарты с учётом международного опыта. Без должной организации этого процесса крупные заказчики и разработчики могут столкнуться с трудностями в цифровой трансформации своих отраслей.

Второй крупный блок касается производителей компьютерного и телекоммуникационного оборудования. Министр рассказал, что сейчас активно обсуждается предоставление льготных кредитов и других мер поддержки в рамках нового национального проекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства".

Третий важный аспект — экспорт. Планируется, что в рамках нового нацпроекта предусмотрены средства, благодаря которым с 2025 года начнется реальная поддержка экспорта. Предусмотрены две основные меры: финансирование участия в мероприятиях и льготные кредиты для заказчиков.

Четвертая тема — образование. Максут Шадаев одобрил идею поощрения специалистов отрасли, работающих в вузах, а также предложил создать систему нематериальных мер поддержки для таких преподавателей. Также необходимо увеличить количество бюджетных мест в вузах не только для российских, но и для иностранных студентов с ИТ — это станет одним из инструментов экспорта российского образования и технологий.

Актуальными остаются вопросы безопасности. Ситуации кражи персональных, в особенности банковских данных, требуют системных решений, и существует множество простых мер, которые помогут снизить уровень мошенничества и повысить безопасность. Планируется дальнейшее обсуждение обеспечения мер безопасности с Банком России и оперативное их внедрение.

"Сегодня было поднято очень много правильных вопросов. Все основные тренды и вызовы, которые ставят перед отраслью, были обозначены. Это и импортозамещение, и экспорт, и искусственный интеллект, и, соответственно, развитие микроэлектроники. Мне бы хотелось еще раз сконцентрировать внимание на вопросах, связанных с информационной безопасностью, и на том, какое давление сейчас испытывает наше государство извне. И в данном контексте защита персональных данных — это в первую очередь защита наших граждан, особенно молодежи и детей. Мы все должны думать об интересах нашей страны и граждан. Здесь прозвучала фраза о том, что мы внедряем те технологии, которые делают наших людей счастливее. Мне хочется присоединиться к этим словам. Мы должны создавать технологии, учитывая интересы общества, для научно-технологического развития нашей страны. Мы всегда готовы обсуждать проблемные вопросы с отраслью для поиска совместных решений", — отметила начальник Управления Президента РФ по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Татьяна Матвеева, подводя итоги мероприятия.

Председатель комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн прокомментировал несколько инициатив, услышанных в рамках ИТ-завтрака

Так, он отметил, что онлайн-регистрация доменных имен — хорошая инициатива, и пообещал, что в ближайшее время сможет заняться ее реализацией. Также в рамках выступления депутат затронул проблему обработки персональных данных:

"Сегодня также прозвучал еще один очень важный вопрос — многие операторы персональных данных не в состоянии качественно защищать данные граждан, и это объяснимо, поскольку с формальной стороны, согласно закону, оператором персональных данных является любой, кто их обрабатывает. Если в стране более 5 млн юридических лиц, включая ИП, то каждый из них является оператором персданных, не говоря уже про детские сады, школы, гостиницы. Очевидно, что половина из этих операторов не смогут качественно защитить эти данные пользователей. В связи с этим совместно с Роскомнадзором и Минцифры готовится проработка — мы предлагаем ввести категорию спецоператоров обработки персональных данных".

Александр Хинштейн подчеркнул, что процессы цифровизации, происходящие в обществе, не должны переходить из крайности в крайность.

"По поводу оказания онлайн-услуг нотариата — понимаю желание максимально цифровизировать нашу жизнь, но хочу напомнить, что нотариус должен не только удостовериться в личности лица, чьи действия он заверяет, но еще и убедиться в том, что эти действия осуществляются без давления. Сделать это в удаленном доступе невозможно. При всем желании максимальной цифровой трансформации мы должны понимать, что все же останутся сферы, где без офлайн-контакта результата может и не быть".

В своей речи он также отметил важность взаимодействия отрасли и образовательных учреждений в построении передового кадрового потенциала страны:

"Здорово, что в рамках ИТ-завтрака прозвучало много слов про подготовку специалистов и про ИТ-образование. Эта тема, которую мы обсуждаем достаточно подробно. Рад, что наши мысли тут совпадают. У нас действительно происходит отрыв образования от практики — избежать этого можно максимально интегрировав отрасль в процесс. Наша мечта — создать вокруг каждого из ВУЗов, которые готовят ИТ-специалистов, крупный консорциум из участников рынка по направлениям цифрового контура России. Мы видим участие игроков ИТ-рынка в развитии материально-технической базы ВУЗов, совместных разработок, в построении и развитии инновационных центров".

"ИТ-завтрак — уникальная площадка для диалога бизнеса и государства, которая более 10 лет доказывает свою эффективность. Сегодня мы обсудили роль бизнеса в экономике данных, технологии, которые будут востребованы в ближайшем будущем, а также потребности бизнеса в эпоху беспрецедентных мер поддержки со стороны государства", — поприветствовал участников Сергей Гребенников, директор РАЭК.

По словам генерального директора АНО "Цифровая экономика" Сергея Плуготаренко, Россия находится в уникальной ситуации, когда нужно одновременно двигаться в обе стороны технологического развития: заменять более недоступные технологии и внедрять новые.

"Техлидерство — следующий этап осмысления задач и возможностей. "Сделано в России — для Мира" — это то, к чему мы должны прийти в горизонте ближайших 10 лет. Технологическое лидерство не может быть замкнуто внутри страны — если мы посмотрим на все успешные международные примеры последних 40 лет (Япония, Корея, Малайзия, Китай, Израиль) — это страны, где промышленная и инновационная политика подталкивала компании к выходу на международные рынки, к глобальной конкуренции. Без этого технологического лидерства не достичь", — прокомментировал Сергей Плуготаренко.

Алексей Фетисов, генеральный директор Холдинга Т1:

"Для эффективного роста ИТ-рынку необходимо развивать деловую и технологическую кооперацию сразу по нескольким направлениям. Во-первых, в банкинге, где потенциал для роста заложен в развитии взаимодействия между финансовыми организациями и другими участниками рынка с помощью OpenAPI/OpenBanking. Введение регуляторики в отношении OpenAPI откроет дорогу новым цифровым продуктам в финтехе. Во-вторых, создание единой национальной системы управления ресурсами. Реализация технологического лидерства в этой области лежит не в разработке единого решения от одного лидера, а в возможности объединения на общей платформе продуктов широкого круга разработчиков. И третий вектор, требующий кооперации, — развитие генеративного искусственного интеллекта и открытой архитектуры для Gen AI. Консолидация позволит российским разработчикам цифровых ассистентов интегрировать их друг с другом. Сейчас важно не просто оперативно создавать ИТ-решения для импортозамещения, а сразу заложить основу для последующего быстрого и бесшовного масштабирования ИТ-систем".

"Мы оперативно взаимодействуем и с регулятором, и сообществом. И видим, что одна из ключевых проблем на горизонте 2030 года для бизнеса — отсутствие предпосылки к тому, что затраты на цифровизацию снизятся, наоборот мы исходим из того, что косты на цифровизацию будут только расти. Динамика рынка труда информационно-коммуникационных технологий на горизонте 30 года такова, что можно ожидать увеличения расходов на зарплаты в связи с растущим спросом на специалистов данной отрасли. И к сожалению, у многих из наших заказчиков, в том числе крупных, кто отвечает за ту или иную сферу бизнеса, но при этом тоже цифровизируется, возникает проблема выпадающих доходов — косты на цифровизацию растут, а выручка может и не расти такими темпами.

В связи с этим появляется вызов — переход на новый этап, когда мы говорим не столько про цифровую трансформацию, сколько про AI-трансформацию, которая подразумевает существенный пересмотр внутренних бизнес-процессов, с фокусом на хайповые ИИ-технологии. С позиции наших заказчиков, мы находимся в моменте, когда мы должны инвестировать в новое, создавать инфраструктуру для передовых решений, а с другой стороны, мы занимаемся задачами импортозамещения в части legacy компонент и построения технологического суверенитета. Поэтому мы уже не просто импортозамещаемся, мы внедряем принципиально новые решения с новыми технологиями для повышения производительности труда и эффективности бизнес-процессов", — подчеркнул Дарий Халитов, старший Вице-Президент по ИТ "Ростелекома".

Валентин Макаров, президент РУССОФТ:

"За прошедший год наша индустрия активно замещала рынки, оставленные западными конкурентами. И одновременно выводила создаваемые продукты и технологии на дружеские рынки. Нам необходимо продолжать взаимодействовать с государством, чтобы усилить достигнутый эффект. Наибольший интерес для дружественных стран представляет опыт России по обеспечению инфобезопасности и цифрового суверенитета. Индия, другие страны БРИКС ждут наши доверенные платформы безопасности, на основе которых можно строить любые ИТ-системы. И самое главное — свойство доверенности дает нашим партнерам гарантию того, что их ИТ-системы никто не сможет отключить или взломать. Второе направление — передовые технологии. Первостепенным здесь является искусственный интеллект, который постепенно внедряется во все сферы экономики. Особенно нуждается во внимании промышленный ИИ — эти решения ждут на местах ИТ-директора для дальнейшей оптимизации процессов производства. Другим критическим направлением является комбинация квантовой и постквантовой криптографии, которая и позволит подняться на принципиально новый уровень инфобезопасности, на котором мы можем строить киберфизические системы без участия человека, будь то беспилотный транспорт, умная энергетика, телемедицина или распределенное цифровое производство. То есть все то, что являются основой Нового технологического уклада.Отрасль уже двигается в правильном направлении, и для ускорения нужны финансовые инструменты, которые будут способствовать успешному выходу на экспортные рынки, создавая конкурентные преимущества для разработчиков в России и наших странах-партнерах".

"За последние два года мы выстроили другую, немного измененную модель взаимодействия с игроками рынка, основанную на партнерстве. Партнерство предполагает совместное развитие продуктов. Данное взаимодействие уже сейчас дает плоды, в том числе в рамках Комитета по тестированиям и апробациям при Ассоциации крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования. Мы собираем требования, приоритизируем и отдаем вендорам. Сегодня на ИТ-завтраке присутствуют компании, которые нам в этом очень помогают. Данное партнерство никак не влияет на самостоятельный путь вендоров.

Но есть еще и другая сторона — когда крупные игроки создают самостоятельные решения, регулируемые индустриальными центрами компетенции для закрытия белых пятен в индустриальном ПО. Эти разработки являются частью ландшафта компаний, но при этом мы договариваемся, чтобы ими обмениваться с другими участниками рынка", — сказал Антон Думин, начальник департамента информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций, ПАО "Газпром нефть".

В своем выступлении директор фирмы 1С Борис Нуралиев отметил, что вместе с активным ростом ИТ-отрасли, до сих пор актуальным остается вопрос дефицита кадров.

"Государство многое сделало для увеличения количества специалистов, но важно уметь правильно использовать эти возможности. Сотни тысяч детей научились программированию благодаря таким государственным программам как Код Будущего. Также много детей обучили частные компании — 1С, Сбер, Яндекс. Этих детей важно доучить и вовлечь в индустрию. Если десять лет назад государство выделяло в ВУЗах 23- 27 тыс. бюджетных мест на ИТ-специальности в год, в этом году принято на бюджетные места 127 тыс. и еще 170 тыс. на цифровые кафедры — рост на порядок. Учитывая, что доцентов в десять раз больше не стало — это отличная возможность для отрасли направить своих представителей для обучения студентов и отбора лучших из них на стажировки. Есть намерение со стороны Минцифры стимулировать эти активности. Пока мы 1С это делаем на своем примере, и обязали своих франчайзи, которые хотят иметь статус 1С-ERP или 1С-Корп обучить хотя бы по 50 студентов в год, минимум по 5 взять на платные стажировки и если они за год сдадут сертификацию "1С: Специалист", мы скомпенсируем партнерам половину фонда оплаты труда этих студентов. Государство делает большую работу по подготовке кадров, и нам, индустрии, тоже нужно внести свой вклад", — сказал Борис Нуралиев.

Михаил Сродных, генеральный директор СКБ Контур:

"Интеграция межведомственного электронного документооборота и сервисов ЭДО позволит обеспечить бесшовный обмен документами между бизнесом и органами власти, значительно повысив функциональность и удобство использования ЭДО и для предпринимателей, и для госорганов. У нас уже есть опыт внедрения инструментов ЭДО в устоявшиеся цифровые системы: это трансграничный ЭДО, когда мы смогли обеспечить бесшовное взаимодействие между компаниями из разных стран — России и Китая. Уверен, интеграция МЭДО и сервисов электронного документооборота для бизнеса будет своевременным решением и обеспечит технологическое лидерство нашей страны".

"Сфера недвижимости — это цифровая зрелая отрасль, одна из наиболее высокотехнологичных сфер. Уже сейчас она работает как система бесшовных коммерческих и государственных услуг. Только через нас в онлайне проходит 20 тыс. сделок каждый месяц — это в среднем по сделке каждую минуту. И это в 6 раз быстрее, чем офлайн. А ипотечное финансирование в онлайн в 22 раза быстрее. В прошлом году мы получили статус финансовой платформы и верим, что в ближайшем будущем все процессы, связанные с недвижимостью, будут полностью бесшовными и осуществляться в онлайне. И всё это, конечно, было бы невозможно без участия Минцифры, без развития государства как платформы. Что нужно, чтобы мы не останавливались на достигнутом? Я бы выделил три вещи. Развитие сервисов пространственных данных (НСПД), чтобы мы могли отталкиваться от верифицированных реальных данных от государства для безопасности пользователей. Второе — развитие картографических сервисов. И третье — цифровизация юридических операций и их легитимность, чтобы любые виды сделок могли перейти в онлайн", — Дмитрий Григорьев, генеральный директор ЦИАН.

Александр Крайнов, директор по развитию искусственного интеллекта Яндекса:

"Развитие технологий для нас не самоцель. Мы их развиваем для того, чтоб улучшать жизнь людей. У ИИ есть все шансы войти в топ технологий в пользе для человека. Поэтому регуляторика, стимулирующая развитие технологий и регуляторика, защищающая права людей — это одно и тоже. У людей должны быть и права, и возможности пользоваться передовыми достижениями прогресса".

Александр Егоров, генеральный директор "Рексофт", член правления РУССОФТ:

"Экономика производства ПО связана с расходами на R& D, которые затем распределяются на широкую клиентскую базу, позволяя создавать конкурентные экономически эффективные продукты. Успешные проекты ПО требуют совместных усилий представителей вендоров, интеграторов, крупных заказчиков и поддержки регулятора. Крупные заказчики играют ключевую роль, определяя цели НИОКР и требования к индустриальным стекам, со-инвестируя, формируя внутренние рынки сбыта и поддерживая экспортные операции российских ИТ-компаний. Механизмы достижения этих целей должны включать индустриальные консорциумы и консолидацию спроса, партнерства с вендорами и интеграторами, а также развитие отдельной продуктовой экспертизы. Мы в "Рексофт" уверены в эффективности такого подхода и реализуем проект по коммерциализации линейки индустриального ПО для горнодобывающей индустрии в ИЦК Металлургия. Тиражирование этого опыта на другие отрасли, позволит создать реально конкурентные продукты, увеличивать объем экспорта ИТ".

Илья Сивцев, генеральный директор "Группы Астра":

"Мы видим серьезные возможности роста в сегменте комплексной работы с данными. У нас уже есть готовые высокопроизводительная машина баз данных Tantor XData, ПАК для построения защищенного частного облака (то самое коробочное решение), ПАК системы резервного копирования ПАК СРК RuBackup.

Но для формирования в целом большого парка программно-аппаратных комплексов и их эффективной поставки в инфраструктуры текущих заказчиков требуется серьезное оборотное кредитование. В данный момент все программы поддержки, в том числе льготное кредитование и субсидирование, для разработчиков ПАК недоступны. Мы бы хотели актуализировать эту проблему, поскольку самый оптимальный сценарий закупки в данном случае — вариант "try and buy", который возможен только при наличии достаточного парка устройств, требующего значительных инвестиций. И мы говорим именно про формат льготного возвратного кредитования".

Лев Матвеев, председатель совета директоров "СёрчИнформ":

"Причины массовой незащищенности российских компаний и государственных организаций от рисков информационной безопасности — дефицит ИБ-специалистов, низкий уровень внедрения полноценного комплекса ИБ-средств. Необходимо современное, быстрое, качественное, но при этом доступное решение. Именно поэтому в 2019 году мы вывели на рынок сервис ИБ, а в 2023 запустили франшизу. Сегодня у нас 92 партнера в 19 регионах РФ. Услуга решает проблему недостатка защитных средств и специалистов: аутсорсер внедряет ПО, настраивает, мониторит ситуацию и предоставляет заказчику отчеты. Предотвращает и расследует инциденты. Так инфобез становится доступен для организации любого размера и отрасли.

Но нам необходима поддержка государства: если создавать Центры ИБ-аутсорсинга на государственном уровне, хотя бы просто под свои же структуры — защита от внутренних угроз в стране выйдет на качественно новый уровень. Наладив эталонную защиту в российских компаниях и государственных учреждениях, наша страна может захватить технологическое лидерство в области внутренней ИБ и стать экспортером информационной безопасности".

Директор Координационного центра доменов.RU/.РФ Андрей Воробьев подчеркнул, что в последние годы с расширением доменного пространства сохраняется тренд на увеличение числа угроз в Сети, связанных с противоправным использованием системы доменных имен, в частности, фишинга. Тренд не только российский, но общемировой, что подтверждается числом обращений, ежегодно и ежемесячно направляемых через поддерживаемую Координационным центром систему "Доменный Патруль".

"Для защиты пользователей необходимо продвигать все возможные решения от инфраструктурных до организационных, от законодательных до саморегуляторных. Координационный центр планирует и дальше делать всё возможное в технических, организационных и образовательных направлениях для поддержания безопасности национальных доменных зон и всего интернета", — добавил Андрей Воробьев.

"Если говорить про пользователей в широком смысле, да, все движется в SaaS. Очень удобно, сервис под ключ. Знает ли пользователь, что под капотом у этого SaaS-сервиса? Где размещаются персональные данные его клиентов, которые он доверяет этому SaaS-сервису? В России, за рубежом, как они охраняются, кем обрабатываются, насколько они защищены? Нет, не знают. Мы посмотрели, взяли доменную зону RU, взяли те домены, которые хостятся за пределами Российской Федерации. 56% таких доменов — это SaaS-сервисы типа конструктора сайтов, "сайт для фотографа за 5 минут" и прочее. Когда и в случае любых отключений, блокировок, добровольного ухода зарубежных игроков с нашего рынка, кто пострадает? Пострадают пользователи, которые де-факто даже не понимают о том, каким рискам они подвергаются", — об этом сообщил на Петербургском международном экономическом форуме генеральный директор RU-CENTER Андрей Кузьмичев.

По словам экспертов, для успешного внедрения и стимулирования технологий работы с данными в различных отраслях экономики необходимо решить ряд вопросов, таких как интеграция искусственного интеллекта, развитие платформ и экосистем, исследование и подготовка кадров для искусственного интеллекта. Кроме того, немаловажным является регулирование и этика в области экономики данных, создание инфраструктуры для обработки, хранения, сбора и передачи данных, а также информационная безопасность и другие аспекты.