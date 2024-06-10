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ИТ Транспорт и связь

Холдинг Т1 назвал основные вызовы в Big Data

САМАРА. 10 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Алексей Фетисов, генеральный директор Холдинга Т1, рассказал об основных вызовах и точках роста технологии больших данных (Big Data). Обсуждение прошло в рамках сессии "Чувствительные данные: трансформация анализа потребительского рынка, консалтинга и аудита в России" на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024).

По словам Алексея, работу с большими данными условно можно разделить на несколько этапов. В процессе сбора информации бизнесу необходимо четко понимать, что собирать, как хранить и как наиболее эффективно ее в дальнейшем использовать. Следующий шаг — хранение, которое с учетом переноса данных с зарубежных аппаратно-программных решений на отечественные, необходимо организовать по-новому. В области ПО на рынке представлены системы с высоким уровнем зрелости, аппаратная часть только начинает развиваться.

Один из наиболее важных этапов — защита информации, так как число атак за последние несколько лет в разы увеличилось, а данные стали основной "мишенью". Однако российские разработчики смогли в сжатые сроки адаптироваться и предложить рынку не про просто качественные решения, но решения с высоким экспортным потенциалом. На сегодняшний день в Реестр отечественного ПО входит свыше 800 ИБ-систем от 250 отечественных вендоров.

На этапе аналитики классические модели ИИ демонстрируют качественные результаты, при этом для ускорения процесса и обучения генеративного ИИ, по словам Алексея, необходима господдержка в области открытых массивов данных, пополняющихся в режиме реального времени.

"За последние несколько лет Минцифры и государство в целом оказало серьезную поддержку для компаний в части работы с данными — это касается развития как программной, так и аппаратной частей. Однако важно сохранять темпы и двигаться по намеченному плану: инженерная экспертиза и Open Source-технологии достигли того уровня, что у нас есть уникальный шанс не просто достичь импортозамещения в стратегических отраслях в области Big Data, но и стать технологическим лидером", — отметил Алексей Фетисов, генеральный директор Холдинга Т1.

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