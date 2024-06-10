Холдинг Т1 на ПМЭФ-2024: 20 технологических соглашений, запуск цифровой платформы и итоги года вендора НОТА

ИТ-Холдинг Т1 принял участие в 27-м Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024), представив основные продукты и векторы развития.

"ПМЭФ — уникальная международная площадка, на которой ежегодно тысячи компаний обмениваются опытом, обсуждают актуальную повестку и совместные проекты, направленные на развитие экономики в целом. Мы традиционно заключаем ряд технологических соглашений — в этом году их двадцать — рассказываем о ключевых итогах года и запускаем новые решения. Так, в рамках ПМЭФ-2024 Холдинг Т1 представил платформу "Пиктерра" для сельского хозяйства", — отметил Алексей Фетисов, генеральный директор Холдинга Т1.

Цифровая платформа "Пиктерра" — это система поддержки принятия управленческих решений в сельском хозяйстве, которая включает широкий набор инструментов для умного земледелия: от планирования посевной кампании до сбора урожая. Решение позволяет оценивать эффективность использования земельных ресурсов, предупреждать о потенциальных рисках для урожая, таких как пожары или засуха, а также оптимизировать сельскохозяйственные работы.

Эксперты Т1 приняли участие в деловой программе ПМЭФ-2024. На сессии "Беспилотные фантазии автономной экономики: взлетаем, едем, погружаемся" Алексей Фетисов отметил перспективы использования БАС в логистике и агропромышленном комплексе. В ходе сессии "Чувствительные данные: трансформация рынка анализа потребления, консалтинга и аудита в России" Алексей Фетисов затронул тему изменений на рынке исследований и консалтинга, а также новые подходы к сбору и обработке данных. Также генеральный директор Холдинга Т1 выступил на ИТ-завтраке "Инновационная экономика: от цифры к данным, от технологического суверенитета к технологическому лидерству", где обсуждались вопросы кибербезопасности, применения ИИ и мер государственной поддержки для ускорения цифровой трансформации. Дмитрий Харитонов, первый заместитель генерального директора Холдинга Т1, в рамках сессии "Экономика данных: бизнес, люди, государство" обозначил, что для принятия решений на основе данных важно подготовить соответствующую техническую базу.

На площадке форума Холдинг Т1 заключил ряд партнерских соглашений, направленных на создание и развитие новых ИТ-продуктов.

В рамках соглашения между РЖД и Холдингом Т1 компании займутся развитием веб-сервисов для мобильных устройств. Ключевыми направлениями совместной работы станут развитие, внедрение и продвижение веб-сервисов РЖД, что поможет улучшить пользовательский опыт в мобильной среде.

По условиям соглашения между Холдингом Т1 с АО "Федеральная пассажирская компания", стороны будут развивать цифровые сервисы на базе технологий ИИ и больших данных. Компании направят ресурсы на разработку аналитических и рекомендательных систем для транспортной отрасли и проведение тестирований ПАК для ресурсоемких вычислений.

Также Холдинг Т1 и "РЖД Медицина" намерены совместно разработать уникальную цифровую платформу для проведения обязательных медицинских осмотров сотрудников. Технологии упростят процесс оказания медицинских услуг и обеспечат эффективное планирование процедур в любой точке России.

Трехстороннее партнерство Т1 Интеграция, ГК "Астра" и компании "Воздушные Ворота Северной Столицы" позволит сосредоточиться на развитии ИТ-отрасли и реализации инициатив по импортозамещению. Кроме того, соглашение предполагает научно-техническое взаимодействие для повышения квалификации экспертов в области инфотеха.

Облачный провайдер T1 Облако и Positive Technologies объединят усилия для повышения кибербезопасности инфраструктурных и облачных систем: они намерены работать над новыми образовательными инициативами, а также проводить обучающие мероприятия по ИБ для сотрудников.

Т1 Облако и "Воздушные Ворота Северной Столицы" подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве и развитии долгосрочных отношений в сфере создания безопасной и надежной инфраструктуры для сред разработки и приложений.

Т1 Облако и СмартСтаффинг подписали меморандум с целью развития решений с открытым кодом в рамках проекта GoOpenSource — коллективной базы знаний и сообщества контрибьюторов open source-решений. В рамках сотрудничества стороны будут популяризировать и внедрять решения с открытым кодом для бизнеса.

Т1 ИИ и ПАО "Ростелеком" запустят совместные инновационные технологические проекты как на российском, так и на международном рынках. Стороны планируют импортозаместить программно-аппаратные комплексы для хранения и обработки больших баз данных.

Вендор российского ПО НОТА, входящий в состав Холдинга Т1, заключил ряд технологических партнерств. Так, были заключены следующие соглашения: совместно с Positive Technologies вендор будет работать над взаимной интеграцией продуктов и их всесторонней защитой на всех этапах производства ПО; НОТА и ГК "Астра" подписали меморандум, по условиям которого планируется интегрировать платформы корпоративных коммуникаций DION с почтовыми приложениями RuPost и WorksPad; в рамках соглашения НОТА и "Московского кредитного банка" (МКБ) планируются совместные исследования для поиска перспективных отечественных решений для улучшения клиентского опыта; НОТА и АО "Цифровые закупочные сервисы" сконцентрируются на совместной разработке и продвижении платформы оптимизации цепочки поставок Isource; НОТА и ПАО "Аэрофлот" будут создавать продукты для цифровой трансформации транспортной отрасли России. Также в ходе ПМЭФ-2024 были подписаны соглашения с ИТ-компанией "Газпром ЦПС", холдингом Fplus, разработчиком комплексных ИТ-решений для бизнеса "КОРУС Консалтинг".