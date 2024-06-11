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Вендор НОТА заключил восемь технологических партнерств в рамках ПМЭФ-2024

САМАРА. 11 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Компания-разработчик отечественного ПО НОТА (Холдинг Т1) в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024) подписала ряд соглашений, направленных на развитие собственных продуктов и ускорение цифровизации ряда индустрий, в том числе авиаотрасли, газовой промышленности, финансового сектора.

НОТА регулярно поддерживает инициативы, направленные на развитие функциональности решений, поэтому заключила стратегическое партнерство с "СКБ Контур" — российской группой компаний, которая занимается разработкой ПО для бизнеса. В ходе сотрудничества игроки планируют изучать и тестировать совместимость продуктов друг друга для потенциальной взаимной интеграции. Важной задачей станет разработка инструментов мониторинга и анализа потребностей в отечественных системах.

Кроме того, НОТА расширяет сотрудничество с Positive Technologies для обеспечения взаимной интеграции продуктов. Комплексные решения позволят пользователям обнаруживать и устранять уязвимости на ранних этапах жизненного цикла веб-приложения, а также экономить ресурсы разработки — быстрее и эффективнее на начальном этапе избавиться от недостатков безопасности кода, чем устранять проблемы в готовом продукте.

С "Группой Астра" партнерство позволит создать экосистему продуктов с высоким уровнем совместимости, разработать и внедрить решения для перехода на мобильные устройства отечественного производства с локальным ПО. В том числе компании планируют реализовать интеграцию платформы корпоративных коммуникаций DION с почтовой системой RuPost и EMM-решением WorksPad, которые включены в дорожную карту цифрового рабочего места сотрудника 2023.

В рамках соглашения с Московским кредитным банком (МКБ) вендор намерен провести ряд исследований, направленных на поиск комплексных отечественных решений для импортозамещения систем обработки клиентского опыта. Кроме того, стороны планируют изучать лучшие практики в области больших данных и искусственного интеллекта.

Также в ходе ПМЭФ-2024 НОТА подписал соглашения с российским авиаперевозчиком Аэрофлот, ИТ-компанией "Газпром ЦПС", Холдингом Fplus, разработчиком комплексных ИТ-решений для бизнеса "КОРУС Консалтинг".

"Партнерство с крупнейшими игроками сразу из ряда индустрий придаёт импульс для развития ИТ-рынка в целом. Подобная синергия не только определяет вектор технологического прогресса, но и помогает бизнесу внедрять современные решения и добиваться поставленных целей. НОТА активно участвует в этих процессах, предоставляя продукты и всестороннюю поддержку партнерам и клиентам. В будущем мы намерены укрепить сотрудничество с опорными заказчиками и ИТ-бизнесом, расширяя партнерскую сеть, в которую на сегодняшний день входит свыше 90 компаний", — подчеркнул Кирилл Булгаков, первый заместитель генерального директора Холдинга Т1, управляющий директор вендора НОТА.

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