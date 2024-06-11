NGR Softlab и Т1 Интеграция объявили о сотрудничестве в сфере информационной безопасности

Российский разработчик решений по информационной безопасности NGR Softlab и один из лидеров рынка системной интеграции в России Т1 Интеграция заключили соглашение о партнерстве, направленное на укрепление кибербезопасности российского бизнеса и государственного сектора.

В рамках сотрудничества NGR Softlab и Т1 Интеграция предложат заказчикам интеллектуальные решения для обеспечения информационной безопасности. В продуктовый портфель войдут: SIEM-система Alertix, платформа для решения аналитических задач в ИБ Dataplan и продукт для управления привилегированным доступом Infrascope. Все решения включены в реестр отечественного ПО. Кроме того, системы Infrascope и Alertix имеют сертификаты ФСТЭК (№ 4752 от 14.12.2023 и № 4596 от 18.11.2022), которые подтверждают соответствие требованиям по четвертому уровню доверия.

Партнерство разработчика и интегратора предполагает проведение совместных исследований, тестирований и внедрение ИБ-решений на стороне заказчика.

"Наше сотрудничество поможет российским компаниям успешно противостоять киберугрозам. Доступ к комплексным интеллектуальным системам информационной безопасности, разработанным нашей командой, даст возможность заказчикам более эффективно контролировать процессы и управлять своей цифровой инфраструктурой", — комментирует Созин Андрей, руководитель партнерского направления NGR Softlab.

"Партнерство с NGR Softlab позволит нам расширить продуктовое предложение в области информационной безопасности, поддержать курс на импортозамещение и предоставить нашим клиентам надежные отечественные решения, отвечающие самым высоким требованиям кибербезопасности", — отметил Виктор Гулевич, директор центра компетенций по информационной безопасности Т1 Интеграция.