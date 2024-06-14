Т1 Интеграция и "Группа Астра" приглашают на совместный вебинар "Termidesk 5.0: расширяя горизонты VDI".
Российские компании зачастую продолжают использовать виртуальные рабочие места с инфраструктурой на базе западных продуктов. На вебинаре эксперты расскажут, как быстро и безопасно перейти на российский VDI-продукт и представят обзор обновлённой версии Termidesk 5.0 от ООО "Увеон" ("Группа Астра").
В программе вебинара:
- дорожная карта миграции на отечественные VDI-решения;
- Termidesk — решение для создания виртуальных рабочих мест на основе технологий терминального доступа;
- обзор и демонстрация новой версии Termidesk 5.0;
- повышение производительности и безопасности ИТ-инфраструктуры за счёт внедрения Termidesk. Опыт команды Т1 Интеграция.
Вебинар будет полезен руководителям и специалистам в области ИТ и ИБ.
Вебинар состоится 19 июня в 10:30. Регистрация по ссылке.
Последние комментарии
Берег в Рождествено у людей украл
Только в своих «мудрых» речах Антон почему-то умалчивает, как по-свински поступил с работниками своей команды. Что «предупредил» людей о закрытии за две недели до роспуска команды. Уговорил написать увольнение по собственному желанию, клятвенно обещая выплатить всё после продажи интеллектуальной собственности. Потом исчез, и своих денег мы ждём до сих пор
Прибывалка63 умерла после появления в Самаре Яндекс.Транспорт
Всё написали, кроме того как называется приложение
Мания величия у него. Сравнивает себя с Джобсом, хотя из результатов у него попиленные деньги