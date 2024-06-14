Т1 Интеграция и "Группа Астра" приглашают на совместный вебинар "Termidesk 5.0: расширяя горизонты VDI".

Российские компании зачастую продолжают использовать виртуальные рабочие места с инфраструктурой на базе западных продуктов. На вебинаре эксперты расскажут, как быстро и безопасно перейти на российский VDI-продукт и представят обзор обновлённой версии Termidesk 5.0 от ООО "Увеон" ("Группа Астра").

В программе вебинара:

дорожная карта миграции на отечественные VDI-решения;

Termidesk — решение для создания виртуальных рабочих мест на основе технологий терминального доступа;

обзор и демонстрация новой версии Termidesk 5.0;

повышение производительности и безопасности ИТ-инфраструктуры за счёт внедрения Termidesk. Опыт команды Т1 Интеграция.

Вебинар будет полезен руководителям и специалистам в области ИТ и ИБ.

Вебинар состоится 19 июня в 10:30. Регистрация по ссылке.