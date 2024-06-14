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Холдинг Т1 принял участие в агропромышленной выставке "Золотая Нива"

САМАРА. 14 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Холдинг Т1, один из лидеров российского ИТ-рынка, принял участие в XXIV Агропромышленной выставке-ярмарке "Золотая Нива", которая прошла в г. Усть-Лабинске Краснодарского края. Спикеры Холдинга выступили в рамках деловой программы мероприятия и обсудили важность цифровизации сельского хозяйства для повышения эффективности и продуктивности, а на своем стенде Т1 представил передовые решения для агропромышленного комплекса (АПК) — цифровую платформу "Пиктерра", агродроны "Рубин А50" — для внесения средств защиты растений и "Рубин К5" — для мониторинга.

В рамках выставки были впервые представлены собственные беспилотные воздушные суда Холдинга Т1 — "Рубин А50" и "Рубин К5". БВС "Рубин А50" предназначено для внесения средств защиты растений по технологии ультрамалообъемного опрыскивания. Оно позволяет автоматизировать часть сельскохозяйственных работ, эффективно вносить химические средства и оперативно обрабатывать очаги заражения поля от нашествия насекомых. Аппарат не оставляет технологической колеи и может работать на полях, засеянных высокими культурами. В свою очередь БВС "Рубин К5" предназначено для картографической съемки и мониторинга сельскохозяйственных угодий.

Цифровая платформа "Пиктррра"  — один из инструментов для умного земледелия. Решение позволяет оптимизировать процессы внесения удобрений и агрохимикатов, оценивать эффективность использования земельных ресурсов, а также предупреждать о потенциальных рисках для урожая, таких как пожары или засуха. Платформа будет полезна агропредприятиям, банкам, страховым компаниям, зерновым трейдерам и государству. Современные технологии и ИТ-решения позволят существенно повысить производительность и управляемость процессов в сфере АПК.

Артем Боровков, аналитик  Центра компетенций аэрокосмических технологий Холдинга Т1, принял участие в круглом столе "Внедрение цифровых инноваций, эксплуатация сельскохозяйственных беспилотных систем", организованном Министерством сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края. Спикер отметил, что большие данные и ИТ-решения играют важную роль в модернизации и цифровизации отрасли. С помощью анализа больших данных и алгоритмов машинного обучения можно выявлять неоднородности и проблемные зоны, прогнозировать урожайность, оптимизировать расписание полива и предсказывать возможные проблемы при управлении сельскохозяйственном предприятии. Смарт-технологии и мобильные устройства позволят создать единую информационную сеть, которая будет полностью контролироваться и отчасти удаленно управляться из одного центра.Александр Костерин, руководитель направления по разработке агродронов Центра компетенций аэрокосмических технологий Холдинга Т1 затронул важный вопрос актуальности применения мониторинговых и агродронов в современном сельском хозяйстве.

"Агропромышленный комплекс –– стратегически важная для России отрасль, где технологическое развитие является ключом для планомерного устойчивого роста. Холдинг Т1 стремится быть надежным партнером отечественного АПК. Наша экспертиза и опыт направлены на разработку и внедрение инновационных инструментов для цифровой трансформации сельского хозяйства, что позволит точнее управлять ресурсами, прогнозировать урожайность и снижать затраты. Это способствует не только стабильному развитию отрасли, но и сокращению негативного влияния на окружающую среду", –– отметил Константин Шадрин, директор Центра компетенций аэрокосмических технологий Холдинга Т1.

"Золотая Нива" –– важное событие в сельскохозяйственной сфере, проводимое с 2000 года. Выставка привлекает более 350 компаний со всей России, включая агропредприятия, производителей сельскохозяйственной техники и представителей государственных структур. На ней представляется более 500 единиц техники и оборудования, что помогает аграриям находить новые решения для повышения эффективности производства.

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