16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Российскую ВКС-платформу DION предустановят на устройства Fplus NGR Softlab и Т1 Интеграция объявили о сотрудничестве в сфере информационной безопасности Вендор НОТА заключил восемь технологических партнерств в рамках ПМЭФ-2024 Холдинг Т1 на ПМЭФ-2024: 20 технологических соглашений, запуск цифровой платформы и итоги года вендора НОТА Холдинг Т1 назвал основные вызовы в Big Data

ИТ Транспорт и связь

Российскую ВКС-платформу DION предустановят на устройства Fplus

САМАРА. 14 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 28
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Производитель электроники Fplus и российский вендор НОТА (Холдинг Т1) разработают программно-аппаратные комплексы (ПАК) с предустановленной платформой корпоративных коммуникаций DION. Соответствующее соглашение стороны подписали в ходе 27-го Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024).

Линейка совместных ПАК будет представлена мобильными, стационарными и серверными рабочими местами. На мобильных устройствах Fplus работу DION обеспечит программная среда "AVROID Платформа", которая позволяет запускать Android-приложения на смартфонах и планшетах с операционной системой "Аврора". Благодаря этому клиенты смогут использовать все привычные функции платформы: совершать звонки, обмениваться сообщениями в мессенджере и участвовать в конференциях.

В стационарных и серверных рабочих местах DION будет выступать в качестве нативного приложения, что позволит предлагать заказчикам безопасное локальное решение.

"Среди потребителей заметен растущий интерес к отечественным решениям, поставляемым в формате безопасных программно-аппаратных комплексов под ключ. Потому мы стремимся делать нашу платформу коммуникаций доступной на максимальном количестве произведенных в России устройств, которые хорошо себя зарекомендовали на практике. Мы рады, что DION стал одним из партнеров Fplus, и уверены, что пользователи оценят возможности, которые предоставляет платформа: от проведения совместных звонков до обмена файлами", — отметил Антон Спирин, коммерческий директор по продуктам и сервисам Холдинга Т1.

"Сейчас существуют большие возможности тиражирования ПАК в финансовом и корпоративном сегментах, где существует высокий спрос на подобные решения. Компании заинтересованы в продуктах, которые, с одной стороны, помогут обеспечить бесшовный и плавный переход с зарубежных решений на отечественные, а с другой — сохранить все привычные пользователям форматы корпоративных коммуникаций. Благодаря сотрудничеству с нашим новым партнером, холдингом Т1, мы сможем предложить заказчикам удобный и надежный продукт с единым окном технической поддержки", — подчеркнула Екатерина Бурчина, директор по развитию клиентских ПАК Fplus.

Гид потребителя

Последние комментарии

Fairy C 05 октября 2023 16:46 Антон Крамаров (SmaSS Technologies): "В условиях импортозамещения российские идеи и разработки получают второй шанс"

Берег в Рождествено у людей украл

Глеб Галушкин 02 июня 2023 18:06 Антон Крамаров (SmaSS Technologies): "В условиях импортозамещения российские идеи и разработки получают второй шанс"

Только в своих «мудрых» речах Антон почему-то умалчивает, как по-свински поступил с работниками своей команды. Что «предупредил» людей о закрытии за две недели до роспуска команды. Уговорил написать увольнение по собственному желанию, клятвенно обещая выплатить всё после продажи интеллектуальной собственности. Потом исчез, и своих денег мы ждём до сих пор

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:06 "Прибывалка.63" вышла в финал престижного всероссийского конкурса "ПРОФ-IT.2018"

Прибывалка63 умерла после появления в Самаре Яндекс.Транспорт

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:02 Для стадиона "Самара Арена" разработано приложение с 3D-картой и аудиогидом

Всё написали, кроме того как называется приложение

Иван Крюков 07 января 2017 16:41 Стартапер, собравший через краудфандинг $400 тыс.: "Инвесторы покупают видение проекта"

Мания величия у него. Сравнивает себя с Джобсом, хотя из результатов у него попиленные деньги

Фото на сайте

Консорциум "Интегра-С" создает виртуальный 4D-мир с объективной реальностью

Консорциум "Интегра-С" создает виртуальный 4D-мир с объективной реальностью

Резиденты технопарка "Жигулевская долина" создают "мобильный офис" с широкими возможностями

Резиденты технопарка "Жигулевская долина" создают "мобильный офис" с широкими возможностями

В Самарской области запущен мультиплекс цифрового ТВ с региональными программами

В Самарской области запущен мультиплекс цифрового ТВ с региональными программами

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30