Российскую ВКС-платформу DION предустановят на устройства Fplus

Производитель электроники Fplus и российский вендор НОТА (Холдинг Т1) разработают программно-аппаратные комплексы (ПАК) с предустановленной платформой корпоративных коммуникаций DION. Соответствующее соглашение стороны подписали в ходе 27-го Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024).

Линейка совместных ПАК будет представлена мобильными, стационарными и серверными рабочими местами. На мобильных устройствах Fplus работу DION обеспечит программная среда "AVROID Платформа", которая позволяет запускать Android-приложения на смартфонах и планшетах с операционной системой "Аврора". Благодаря этому клиенты смогут использовать все привычные функции платформы: совершать звонки, обмениваться сообщениями в мессенджере и участвовать в конференциях.

В стационарных и серверных рабочих местах DION будет выступать в качестве нативного приложения, что позволит предлагать заказчикам безопасное локальное решение.

"Среди потребителей заметен растущий интерес к отечественным решениям, поставляемым в формате безопасных программно-аппаратных комплексов под ключ. Потому мы стремимся делать нашу платформу коммуникаций доступной на максимальном количестве произведенных в России устройств, которые хорошо себя зарекомендовали на практике. Мы рады, что DION стал одним из партнеров Fplus, и уверены, что пользователи оценят возможности, которые предоставляет платформа: от проведения совместных звонков до обмена файлами", — отметил Антон Спирин, коммерческий директор по продуктам и сервисам Холдинга Т1.

"Сейчас существуют большие возможности тиражирования ПАК в финансовом и корпоративном сегментах, где существует высокий спрос на подобные решения. Компании заинтересованы в продуктах, которые, с одной стороны, помогут обеспечить бесшовный и плавный переход с зарубежных решений на отечественные, а с другой — сохранить все привычные пользователям форматы корпоративных коммуникаций. Благодаря сотрудничеству с нашим новым партнером, холдингом Т1, мы сможем предложить заказчикам удобный и надежный продукт с единым окном технической поддержки", — подчеркнула Екатерина Бурчина, директор по развитию клиентских ПАК Fplus.