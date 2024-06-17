Сбер, Сколтех и РБК создадут "Теорию всего"

Сбер, Сколтех и РБК запускают цикл тематических видеосюжетов о научных открытиях и развитии науки "Теория всего". Они будут посвящены прорывным исследованиям, которые определят наше будущее и уже формируют настоящее: искусственному интеллекту, робототехнике, квантовым вычислениям, нейронаукам, наукам о жизни, новым материалам и другим перспективным областям. Проект стартует уже в июне и продлится до конца года.

"Теория всего" предусматривает сразу четыре различных формата — "Смыслы", "Люди" "Идеи" и "Горизонты", которые будут интересны любой аудитории — от академического сообщества до массового зрителя.

"Теория всего" откроется "Смыслами": в трех выпусках ведущий будет беседовать с двумя авторитетными учёными о передовых научных областях и прорывных технологиях. Что наука означает для обычных людей, как совершаются открытия и как они внедряются в жизнь? Об этом расскажут "Люди": цикл репортажей из лабораторий и предприятий, которые реализуют разработки учёных. Наконец, в "Идеях" специалисты переведут сложные понятия с "научного" языка и доступно и увлекательно расскажут о технологиях настоящего и будущего.

Завершится цикл большой дискуссией "Горизонты" с участием 6 российских учёных. Это обсуждение того, как наука отвечает на глобальные вызовы современности и будущего.

"Теория всего — это наука, которая даёт уникальную возможность объяснять и предсказывать природу. Именно этим наука отличается от других форм познания мира. В нашем видеопроекте "Теория всего" мы покажем, что наука означает на практике: как рождаются идеи, как они превращаются в технологии, как на их основе создаются пилотные продукты и как они выходят в массовое производство. То есть весь этот цикл — от идеи до её воплощения — мы наглядно представим. И продемонстрируем, в чём на самом деле заключается сила науки, как она меняет мир и нас самих. Авторитетные российские учёные обсудят, куда движется наука, какие технологии будут иметь первоочередное значение для развития России и повышения качества жизни людей", — отметил президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.

"Мы рады, что Сбер, ставший флагманом научно-технологического развития России, теперь активно занимается и научно-популярными проектами. Сколтех имеет богатый опыт в популяризации науки, и мы ценим возможность объединить усилия со Сбером и РБК в работе над циклом "Теория всего". Убежден, что зрители оценят проект по достоинству", — прокомментировал академик РАН, ректор Сколтеха Александр Кулешов.

"Участие в "Теории всего" — это возможность для нас стать мостом между научным сообществом и широкой аудиторией. Наука — это не только фундаментальное знание, но и инструмент, который трансформирует повседневную жизнь. Это неотъемлемая часть прогресса и основа для инноваций. Поэтому мы ценим возможность показать, что наука может быть доступна каждому и то, как достижения влияют на качество жизни и формируют будущее бизнеса и экономики", — отметил генеральный директор группы компаний РБК Николай Молибог.

Видео можно будет смотреть на РБК, YouTube и RUTUBE, в "Одноклассниках", "ВКонтакте" и на других площадках. Первый выпуск выйдет 17 июня в 12:00 в социальных сетях РБК: YouTube РБК Трендов, ОК, ВК, Дзен, RuTube РБК.