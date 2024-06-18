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Растениеводство АПК и пищепром

В Самарской области пройдет День поля

САМАРА. 18 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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28 июня правительство Самарской области и Зерновой Соевый союз ПФО проведут День поля. Аграрии обсудят климатические вызовы нового агросезона, ценовую конъюнктуру, экспорт в Китай, меры господдержки, успешные агротехнологии и многое другое.

Участникам будут представлены около 600 делянок с сортами сои, кукурузы, пшеницы, льна, ячменя, подсолнечника и гороха с системами их защиты и питания. Также свои возможности будут демонстрировать трактора, погрузчики, дроны и другая техника.

В мероприятии примут участие признанные эксперты. "Академик Сергей Шевченко знает, как согласовать выбор сорта с характером почв и климата региона. Доктор сельхознаук Олег Горянин предлагает управлять ценами на урожай с помощью севооборота. А эксперт-агроном Дмитрий Свиридов предложит свой метод, как заработать больше, выращивая озимую пшеницу", - анонсируют организаторы.

На Дне Поля предусмотрены специальные экскурсии. Маршрут по объектам мелиорации: все виды орошения, существующие в мире, в том числе, крупнейший в Европе оросительный проект на открытом канале с дождевальными машинами фронтального типа. Маршрут по семенному хозяйству с экскурсией на поле с первой в Поволжье озимой твердой пшеницей Кошелевская. Маршрут в сады суперинтенсивной технологии, где собирают с гектара и 35 тонн яблок и 20 тонн садовой земляники.

Свою вкусную продукцию представят местные фермеры.

Мероприятие открытое для всех сельхозпроизводителей, но, чтобы не тратить время в зоне регистрации, организаторы рекомендуют сделать это заранее по ссылке: https://zernovoy-soevyy-soyuz-pfo.timepad.ru/event/2896645/.

Гид потребителя

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