Т1 Облако и НТЦ ИТ РОСА обеспечат переход на новые ИТ-решения

Облачный провайдер T1 Облако (Холдинг T1) и ведущий российский разработчик ИТ-платформ компания НТЦ ИТ РОСА подписали меморандум о сотрудничестве на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024).

В рамках партнёрства стороны планируют взаимодействие в сфере развития импортонезависимых решений, формирования и укрепления технологического суверенитета. Для успешной реализации сотрудничества компании намерены представить операционные системы семейства РОСА в облачной платформе Т1 Облако.

"Мы планируем расширять портфель импортонезависимых сервисов, предоставляемых из нашего облака. Сотрудничество с НТЦ ИТ РОСА позволит нашим клиентам получить суверенные продукты от одного из ведущих разработчиков ИТ-платформ. Приоритетная задача, стоящая перед нами сейчас, — помочь бизнесу интегрировать новые решения в свой технологический контур для более безопасной и устойчивой работы", — прокомментировал директор по развитию бизнеса T1 Облако Георгий Джабиев.

"Мы рады нашему сотрудничеству с компанией Т1 Облако. Включение дистрибутива операционных систем РОСА в портфель решений T1 Облако поможет организациям создавать собственные ИТ-системы, использовать инфраструктурные сервисы и успешно реализовывать различные проекты с оптимизацией затрат", — отмечает генеральный директор НТЦ ИТ РОСА Олег Карпицкий.