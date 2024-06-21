Т1 Цифровая Академия на Дне карьеры Общества "Знание"

Вместе с руководителями и инженерами Т1 Сервионика, Дмитрий Мороз, руководитель направления по работе с вузами Т1 Цифровой Академии, рассказал, какие проекты создает Холдинг Т1, а также, как студенты могут начать карьеру в инженерной профессии вместе с Т1 Сервионикой. Событие состоялось в рамках выставки "Россия" на ВДНХ.
О направлении холдинга Т1 Сервионика рассказал Владимир Логинов, руководитель Отдела проектных решений Департамента аутсорсинга. Компания выполняет полный спектр услуг в области ИТ-инфраструктуры и облачных вычислений для клиентов малого, среднего и крупного бизнеса, холдинговых структур и госсектора. Эксперты Т1 Сервионика осуществляют обслуживание ИТ-инфраструктуры и рабочих мест, поддерживают проекты миграции ИТ-инфраструктуры на отечественные аналоги, реализуют техническую поддержку АРМ, торгового и складского оборудования.
Для студентов и начинающих специалистов компания предлагает оплачиваемые стажировки по инженерным специальностям, по итогам которых участникам предлагают трудоустройство в компании.
"Чтобы предупредить острую нехватку ИТ-кадров на рынке, мы уделяем большое внимание привлечению и развитию молодых кадров, стремимся вместе с ВУЗами и колледжами обеспечить актуальное и востребованное образование, чтобы выпускники соответствовали запросам рынка. Важно рассказывать о возможностях для роста и развития в Холдинге молодым специалистам, особенно тем, кто хочет развиваться в сфере инженерии и ИТ", — прокомментировал Дмитрий Мороз.
Также в выступлении приняли участие молодые сотрудники Т1 Сервионики, которые начали свою карьеру в компании со стажировки — рассказали о задачах, которые решают, и какие возможности для дальнейшего роста открываются перед ними сейчас.
Дни карьеры Общества "Знание" — мероприятие, которое позволит найти профессию по душе и заложить основу успешной карьеры. Организаторы стремятся помочь участникам события повысить уровень личной активности, ответственности и самостоятельности при трудоустройстве, оценить индивидуальные возможности, грамотно строить диалог с работодателем и уверенно претендовать на вакантное рабочее место.
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