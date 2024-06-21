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Общество

Игорь Комаров пожелал участникам "Туриады-2024" успехов и новых побед

САРАТОВ. 21 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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21 июня полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров принял участие в торжественной церемонии закрытия Спортивно-туристского лагеря "Туриада-2024". Традиционно мероприятие проводится в Саратовской области на территории горнолыжного курорта "Хвалынский".

Фото: пресс-служба полпреда президента в ПФО

С 2013 года "Туриада" собирает победителей региональных спортивно-туристских слетов, студентов, обучающихся по специальностям, связанным с туризмом, и профессиональных тренеров по спортивному туризму, экспертов и волонтеров. В этом году на площадке одиннадцатой "Туриады" собралось более 600 участников из всех регионов ПФО, а также команды Центрального федерального округа и иностранные спортсмены Республик Беларусь, Кыргызстан и Таджикистан.

Четыре дня ребята соревновались на велосипедных, водных и пешеходных дистанциях, участвовали в культурно-познавательных и творческих конкурсах.

Полпред президента России в ПФО Игорь Комаров встретился с молодежью, осмотрел объекты лагеря и курортную инфраструктуру.

Полномочный представитель отметил, что в последние несколько лет значительно выросло количество спортивно-туристских мероприятий, но главное — становится все больше участников. Так, число детей и молодежи, занимающихся в спортивно-туристских кружках и клубах Приволжья, достигло 178 тыс. чел., то есть выросло с первой "Туриады" более чем в два раза, число мастеров спорта — почти в четыре раза, кандидатов в мастера спорта — почти в семь раз.

Самыми зрелищными событиями заключительного дня стали командная смешанная эстафета "Кубок дружбы народов" с участием зарубежных делегаций и сборной команды России, а также смешанная четырехэтапная эстафета на пешеходной дистанции на Кубок Приволжского и Центрального федеральных округов, а кульминацией "Туриады-2024" — конечно, торжественная церемония награждения победителей.

Игорь Комаров обратился к участникам лагеря: "Сегодня четвертый день Спортивно-туристского лагеря. Думаю, что для всех нас очень быстро пронеслись эти дни, но уверен, что они надолго останутся в памяти. Мы сегодня в очередной раз увидели вашу заинтересованность, ваши горящие глаза, ваше стремление добиваться в команде хороших результатов, ставить новые задачи и их достигать, становиться лучше. Это, наверное, самое главное. Нам очень приятно приветствовать здесь традиционно все 14 регионов Приволжского федерального округа, а теперь и пять регионов Центрального федерального округа. Во время эстафеты ребята подошли и поблагодарили, участники сказали очень важные слова о высоком уровне самих соревнований. Мы рады видеть друзей и команды из дружественных стран. Хочу поблагодарить победителей соревнований. Также я видел эмоции и желание победить у тех, кто хотел победить, но сегодня пока не получилось. Мы видим, как растет конкуренция. Даже если не все получалось, вы сделали самое главное — приняли вызов, вступили в команду, которая хочет добиваться большего, расти и улучшать свои показатели. Уверен, что у вас все получится. Всех поздравляю с завершением "Туриады" и желаю успехов".

Игорь Комаров вручил награды победителям и призерам общекомандного зачета "Туриады-2024", который включал спортивные и культурно-познавательные дисциплины. Третье место в упорной борьбе заняла сборная Саратовской области, второе место — команда Удмуртии, а победила команда Марий Эл.

Также были вручены награды победителям в спортивном зачете лагеря, где суммировались результаты первенств ПФО на пешеходных, водных и вело-дистанциях, а также ранее проведенного Первенства России по лыжному туризму и туристическим походам. Сборная команда Самарской области заняла почетное 3 место.  Выиграла сборная Республики Марий Эл, на 2 месте — сборная Удмуртской Республики.

Спортсмены Самарской области на "Туриаде-2024" блистали на пешеходных дистанциях. Анна Шашкова выиграла серебро первенства ПФО в личных соревнованиях и бронзу в матчевой встрече ПФО и ЦФО. Сборная Самарской области по результатам личных дистанций заняла 2-е место. В дисциплине "связка" золото первенства ПФО взяли Анна Шашкова и Анастасия Романова, бронзу — Мария Васильева и Елизавета Хлобостова, в командном зачете у самарских спортсменов серебро. Павел Колесов вместе с представителем Марий Эл Константином Рожковым выиграл международную встречу в дисциплине "связка". А на групповой пешей дистанции сборная Самарской области стала победителем первенства ПФО среди юниоров и серебряным призером среди юниорок.

Кроме того, самарец Павел Колесов выиграл соревнования "Царь горы" по бегу вверх, а студентка Тольяттинского колледжа креативных индустрий и предпринимательства Диана Филимончук заняла 3-е место в конкурсе "Музыка сердец" в номинации "Исполнитель".

"Благодарю участников "Туриады", тренеров и всех специалистов, которые участвовали в подготовке команды, за отличные результаты. В Самарской области ежегодно улучшается спортивная инфраструктура, на территории подведомственного учреждения минспорта спортивной школы "Чайка" создана одна из лучших в ПФО баз для подготовки команды по спортивному туризму. В этом году мы отправили на соревнования полный состав — 45 человек. Очень рада, что выступление оказалось успешным", — отметила врио министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская.

По сумме культурно-познавательных конкурсов "Туриады", где соревновались студенты, получающие профильное бизнес-туристское образование, и участники конкурса бардовской песни, лучший результат у представителей Пермского края, 2 место — у команды Саратовской области, 3 место — у сборной Удмуртии.

Кубок Приволжского и Центрального федеральных округов получила команда Марий Эл, занявшая 1 место в спортивно-туристской эстафете на пешеходной дистанции, 2 место досталось команде Удмуртии, третью ступень пьедестала в соревнованиях заняли представители Самарской области.

Призовые места в эстафете на "Кубок дружбы народов" распределились так: 1 место — сборная Российской Федерации, 2 место — сборная Беларуси, 3 место — сборная Таджикистана.

В конкурсе разработки туристических маршрутов победили ребята из Пермского края — команда получила грант Фонда содействия развитию институтов гражданского общества ПФО на организацию межрегионального туристского маршрута на территории округа. Второе место — у команды Башкортостана, третье — у Кировской области.

В сентябре 2024 года в Самарской области пройдет региональный фестиваль "Туриада", по итогам которого будет формироваться сборная для участия в лагере ПФО в 2025 году.

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