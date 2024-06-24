Т1 Интеграция и OpenYard подписали соглашение о партнерстве

Т1 Интеграция, один из лидеров рынка системной интеграции в России, и производитель серверов OpenYard сообщают о начале сотрудничества. В рамках утвержденных договоренностей стороны планируют совместно продвигать решения в области серверной архитектуры OCP (Open Compute Project) на ИТ-рынке России.
Сотрудничество между Т1 Интеграцией и производителем серверов OpenYard обеспечит заказчиков современными и надежными ИТ-решениями, которые соответствуют всем требованиям законодательства в области создания импортонезависимой инфраструктуры. Компании смогут оказывать квалифицированную и всестороннюю поддержку участникам ИТ-рынка, совершенствовать работу серверов и повышать уровень технического оснащения подобного оборудования.
"Т1 Интеграция рада начать сотрудничество с российским вендором OpenYard. Полагаем, что продукция компании будет пользоваться широким спросом у представителей крупного бизнеса. Тесное партнерство с отечественным вендором серверного оборудования позволит нам создавать и внедрять совместные технологические решения для развития импортонезависимой ИТ-инфраструктуры заказчиков", — отметил Роман Бобрышев, директор направления вычислительных комплексов, центра компетенций по вычислительным комплексам "Т1 Интеграция".
"Мы рады приступить к совместным проектам с ведущим игроком на российском ИТ-рынке в лице T1 Интеграции и высоко ценим доверие, оказанное партнёром. Вместе мы сможем предложить заказчикам ещё более интересные и комплексные решения под ключ", — сказал Дмитрий Пенязь, руководитель отдела продуктов и решений OpenYard ("Центр Открытых Разработок").
Продуктовый портфель OpenYard состоит из двух линеек: стоечные серверы для классических центров обработки данных, а также серверы архитектуры OCP (Open Compute Project), ориентированные на высокопроизводительные ЦОД гиперскейлеров. Соответствие принципам Open Compute Project, включающим открытое сотрудничество и обмен идеями, позволяет разрабатывать высокоэффективные и экономичные в эксплуатации решения. Они обладают высокой степенью масштабируемости и универсальности, позволяя легко адаптировать системы под различные потребности и условия клиентов. Продукция OpenYard производится на собственном заводе компании и входит в реестр промышленной продукции Минпромторга России.
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