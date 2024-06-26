Холдинг Т1: российские ИТ-решения для машиностроения достигли технологической зрелости

Основой для ускорения трансформации российского машиностроения в ближайшие годы станут отечественные САЕ-платформы, комплексные решения в области информационной безопасности, а также импортонезависимые АСУ ТП. Об этих и других направлениях технологического развития отрасли на конференции ИТМаш-2024 рассказали Александр Собачкин, директор центра компетенций инженерного анализа и продуктовой разработки Холдинга Т1, Алексей Харитонович, руководитель направления инженерного анализа и продуктовой разработки Т1 Интеграция, и Игорь Душа, директор портфеля решений НОТА КУПОЛ.

Российские разработки Холдинга T1 в сфере инженерного анализа CAЕ достигли уровня зарубежных платформ в части точности, а по скорости получения результата расчетов опережают их в несколько раз, что позволяет бизнесу решать сложные производственные задачи, — об этом рассказал Александр Собачкин, директор центра компетенций инженерного анализа и продуктовой разработки Холдинга Т1, на пленарной сессии. Эксперт также отметил, что по направлению CAE стратегия Холдинга подразумевает не просто импортозамещение, а импортоопережение, цель которого — дать отечественным предприятиям ПО, превосходящее западные образцы не только по техническим параметрам, но и по удобству в использовании. "Отечественные ИТ-решения для машиностроительной отрасли достигли технологической зрелости по ряду направлений. Российские продукты легко интегрируются в бизнес-процессы, демонстрируют высокую эффективность и надежность, успешно заменяя зарубежные аналоги", — подчеркнул спикер.

В ходе дискуссии, посвященной информационной безопасности, Игорь Душа, директор портфеля решений НОТА КУПОЛ, рассказал об организации безопасного удаленного доступа к станкам и оборудованию для обновления и обслуживания. Спикер подчеркнул, что для реальной защищенности производственных процессов необходим всесторонний подход, включающий шифрование канала связи, контроль надежных подключающихся устройств, многофакторную аутентификацию и многое другое. Так, например, экосистема продуктов и сервисов НОТА КУПОЛ обеспечивает комплексное решение задач по аудиту защищенности корпоративного ИТ-периметра, автоматической фиксации результатов по соответствию регуляторным требованиям к объектам КИИ.

В рамках сессии "Цифровизация в транспортном машиностроении" Алексей Харитонович, руководитель направления инженерного анализа и продуктовой разработки Т1 Интеграция, поделился экспертизой в области инженерного анализа и его применения в отечественном и зарубежном транспортном машиностроении. В ходе беседы спикеры говорили о вызовах импортозамещения, миграции на отечественные ИТ-продукты, опыте использования программных комплексов и систем моделирования на крупнейших предприятиях страны.

Холдинг Т1 также представил участникам мероприятия свое CAE-решение — ПО, которое может использоваться для расчетов объектов любой размерности от чипа до изделий сложной геометрии в сборе в высокотехнологичных отраслях. Программное обеспечение предназначено для математического моделирования физических процессов и явлений, таких как течение жидкости и газа, теплообмен, тепловое и солнечное излучение, освещенность и заметность, электромагнетизм и механическая прочность — и их влияния на изделие. Разработкой продукта занимается команда Т1 Интеграция с привлечением ведущих ученых из академических институтов и университетов. Также был представлен импортонезависимый ПАК "СИЛАРОН" для управления технологическим процессом (АСУ ТП), который проходит тестовые испытания. ПАК будет полезен предприятиям с непрерывным производством в таких отраслях, как нефтехимия, нефтепереработка, тепловая электроэнергетика, химическая промышленность, металлургия, а также горно-обогатительным комбинатам.