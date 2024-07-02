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ИТ Транспорт и связь

Холдинг Т1 наградил разработчиков приложения для туристов Камчатки на международном хакатоне в Москве

САМАРА. 2 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Холдинг Т1 и Правительство Камчатского края определили ИТ-команду-победителя в конкурсе по разработке мобильного планировщика маршрутов для туристов, планирующих путешествие в этот дальневосточный регион. Это было одно из 10 заданий, представленных на масштабном хакатоне "Лидеры цифровой трансформации 2024". Всего в ИТ-состязании приняли участие 242 команды из 45 стран. Церемония награждения лауреатов прошла 29 июня в кластере "Ломоносов" в Москве. Призовой фонд по решению задачи составил 2 млн рублей.

Участники хакатона, выбравшие задание от Холдинга Т1 и Правительства Камчатского края, должны были разработать мобильное приложение для Министерства природы региона, в котором туристы могли бы составлять удобные маршруты для знакомства с природными, историческими и культурными достопримечательностями. Также было важно предусмотреть техническую возможность мониторинга антропогенной нагрузки на заповедные зоны Камчатского края. В решении кейса приняли участие 19 команд, 10 из них вышли в финал и продемонстрировали свои проекты ведущим экспертам отрасли, представителям Минцифры и Министерства природы региона. Победителей наградили заместитель генерального директора по персоналу Холдинга Т1 Екатерина Колесникова и председатель Правительства Камчатского края Евгений Чекин.

"Сегодня ИТ — одна из самых быстроразвивающихся отраслей, которая требует привлечения все большего числа специалистов. Одной из приоритетных задач Холдинга Т1 является развитие талантов, поэтому мы рады принимать участие в инициативах, которые в игровой форме привлекают в индустрию молодежь. В этом году Холдинг Т1 стал индустриальным партнером хакатона "Лидеры цифровой трансформации 2024", чтобы поддержать молодых разработчиков, и получил отличную возможность познакомиться с амбициозными инженерами, способными создавать уникальные ИТ-решения и реализовывать сложные проекты. Уверены, что в будущем они внесут свой вклад в цифровую трансформацию регионов России", — отметила Екатерина Колесникова, заместитель генерального директора по персоналу Холдинга Т1.

"Очень важно дать понять молодым ребятам и школьникам, что в ИТ-сфере нет границ. В прошлом году наша камчатская команда приняла участие в хакатоне в первый раз и сразу добилась большого результата, вернувшись с трофеем. Поэтому нам важно систематично привлекать местные команды к подобным мероприятиям. ИТ-сфера позволяет работать из любой точки мира, поэтому мы стремимся к тому, чтобы айтишникам было комфортно жить и развиваться на Камчатке, участвуя в крупных ИТ-проектах. Кроме того, местных команд разработки не так много, поэтому хакатон "Лидеры цифровой трансформации" становится для нас площадкой для реализации цифровых задач Правительства Камчатского края в области государственного управления и экологии", — рассказал Евгений Чекин, председатель Правительства Камчатского края.

Хакатон организован Департаментом предпринимательства и инновационного развития города Москвы и Агентством инноваций Москвы. Всего в конкурсе участвовали свыше девяти тысяч человек — на 30 процентов больше, чем в прошлом. Заявки поступили из всех регионов России и 45 других стран. Призерами стали 75 команд.

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