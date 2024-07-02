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ИТ Транспорт и связь

В Самарской области проходят соревнования по сетевому администрированию и основам информационной безопасности VSFI

САМАРА. 2 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 2 июля, на базе спортивно-оздоровительного лагеря "Озерки" стартовали XII соревнования по сетевому администрированию и основам информационной безопасности VSFI ПГУТИ. Их участниками стали студенты, начинающие специалисты и эксперты из разных городов России: Москвы, Томска, Ижевска, Пензы и, конечно, Самары.

Фото: департамент информационных технологий и связи CO

С приветственным словом к собравшимся обратился врио заместителя председателя правительства Самарской области — руководителя департамента информационных технологий и связи Самарской области Константин Пресняков. "За 12 лет проведения VSFI стали визитной карточкой Самарской области. VSFI не просто проект, это в первую очередь — "живое" общение, непрерывный обмен опытом.  Это шанс для каждого участника проявить себя, показать свои лучшие качества. Отрадно, что интерес к проекту ежегодно растет, расширяется его география. Значит у нас есть все шансы исключить нехватку ИБ-специалистов", — отметил руководитель ведомства.

Соревнования VSFI проводятся при поддержке департамента информационных технологий и связи Самарской области в рамках реализации национального проекта "Цифровая экономика".

Для участников подготовлена насыщенная программа: доклады о современных практиках в сфере DevOps, администрирования и эксплуатации приложений и возможность опробовать инструменты, фреймворки и механики своими руками.

"Я не первый год принимаю участие в VSFI. Для меня это не только посиделки у костра, общение со сверстниками и экспертами отрасли, прежде всего — это опыт и знания, которые здесь получаешь. Это огромный багаж. В прошлом году благодаря этим соревнованиям я определилась с темой диплома и направлением карьерного пути", — рассказала студентка третьего курса ПГУТИ Алина Гудзима.

Ежегодно мероприятие поддерживают ведущие компании сферы технологий, информационной безопасности. Ребята в полевых условиях поборются за главный приз — настоящий шаманский бубен, расписанный вручную — неформальный символ мастерства системного администратора. Его обладатель станет известен 7 июля в последний день соревнований.

Организаторы проекта уверены, что участие в VSFI закладывает основу для развития в профессии. Кроме того, это место, где участники, организаторы, спикеры, на равных условиях общаются друг с другом, на "ты" и могут в непринужденной атмосфере обмениваться опытом, задавать вопросы, обучаться.

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