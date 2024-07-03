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ИТ Транспорт и связь

НОТА КУПОЛ расширила функциональность продукта для защиты контейнерных сред

САМАРА. 3 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Разработчики экосистемы продуктов и услуг в области информационной безопасности НОТА КУПОЛ усовершенствовали инструментарий для защиты контейнерных сред, позволяющих запускать приложения изолированно от основной операционной системы. Это поможет повысить отказоустойчивость ИТ-инфраструктуры без потери производительности, а также сократить трудозатраты специалистов на поиск уязвимостей.

В связи с увеличением числа разрабатываемых бизнес-приложений и снижением времени для их вывода на рынок компании все чаще стали использовать системы контейнеризации. Одновременно с ростом популярности этих инструментов повышается и запрос на их способность противостоять киберугрозам. Для того чтобы актуализировать защитные механизмы, команда НОТА КУПОЛ. Контейнеры обновила функциональность продукта, отвечающего за безопасность контейнерных сред.  Теперь система опирается на последние рекомендации по оперативному устранению и предотвращению угроз и использует 17 международных и отечественных баз уязвимостей.

В продукте появилась возможность осуществлять проверку кластеров разработки на соответствие мировым стандартам безопасности, настраивать поиск уязвимостей и оценивать возможное влияние найденных угроз с помощью встроенного алгоритма оценки рисков.  При этом в случае инцидента или несанкционированного доступа инструменты защиты сработают, не затронув основную инфраструктуру.  Решение совместимо с отечественными ОС, такими как Astra Linux и РЕД ОС.

"Регулярное обновление решений из экосистемы кибербезопасности необходимо, чтобы эффективно противостоять действиям злоумышленников, которые также постоянно совершенствуют способы атак. НОТА КУПОЛ. Контейнеры, учитывая лучшие практики при работе с контейнерными средами, позволяет пользователям самостоятельно оценивать риски на всех этапах разработки, повышать отказоустойчивость создаваемых и используемых приложений, оптимизировать ресурсы и выявлять аномалии. Принципиально важно, что происходит это без снижения производительности ИТ-конвейера", — отметил Игорь Душа, директор портфеля решений НОТА КУПОЛ.

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