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ИТ Транспорт и связь

ВТБ протестировал российский сервис анализа сбоев на сайтах

САМАРА. 3 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Акселератор ВТБ первым на финансовом рынке провел пилотный проект с отечественным сервисом мониторинга сбоев на сайтах и в приложениях, а также оценки клиентского опыта DownDetector. Проект признан успешным.

DownDetector.su — российский аналог популярного зарубежного сервиса DownDetector.com. Он позволяет мониторить доступность сайтов и приложений, основываясь на данных провайдеров более чем в 40 городах РФ. Система позволяет выявить даже сбои, не связанные с неполадками ИТ-инфраструктуры банков, но оказывающие негативное воздействие на клиентов. Кроме того, пользователи могут сообщать о сбоях на самом ресурсе.

Сервис также собирает данные о проблемах из открытых источников: анализирует негативные поисковые запросы, посты и комментарии в соцсетях и др. DownDetector.su предоставляет своим клиентам доступ как к данным, так и к сервисам информирования о выявленных проблемах.

С помощью DownDetector.su можно выгрузить данные по сетевым сбоям, высоким задержкам, причинам и жалобам пользователей на веб-ресурсы за последний год. У сервисов предыдущего поколения такого функционала не было, его появление означает качественно новые возможности и инструменты не только для фиксации ситуативных сбоев, но и для выявления тенденций и прогнозирования.

В течение трех месяцев рабочая группа пилотного проекта отслеживала и ежедневно фиксировала необходимую информацию о сбоях по характерам источников, времени выявления, количеству полученных жалоб. Эта аналитика позволила получить более объемное представление о пользовательском пути при взаимодействии с сервисами банка.

"DownDetector показал отличный результат: процент соответствия данных о сбоях, зафиксированных сервисом и системами мониторинга банка, составил 100%, а само решение в рамках пилотного проекта было доработано и кастомизировано, чтобы увеличить число сценариев применения. Это помогает нам оперативно выявлять и устранять сбои в работе сервисов и нивелировать риски возникновения негативного клиентского опыта. Планируем использовать сервис как независимый источник для оценки клиентского опыта", — Сергей Безбогов, заместитель руководителя технологического блока, старший вице-президент ВТБ.

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