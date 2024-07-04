16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Жители Самарской области отложили свыше полумиллиарда рублей в долгосрочные сбережения в СберНПФ ВТБ в Самарской области увеличил продажи автокредитов в 5 раз НОВИКОМ принимает участие в Международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2024 ВТБ: мошенники используют доверенные номера Международный промышленный форум "Инженеры будущего-2024" завершился в Тульской области

Банки Финансы

Жители Самарской области отложили свыше полумиллиарда рублей в долгосрочные сбережения в СберНПФ

САМАРА. 4 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 10
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

За шесть месяцев 2024 года жители Самарской области заключили 13,3 тыс. договоров по новой программе долгосрочных сбережений (ПДС) в СберНПФ. Каждый пятый сделал это онлайн. Новый инструмент активнее используют женщины и люди среднего возраста. При этом регион вошёл в топ-10 по числу открытых ПДС-счетов.

79% договоров долгосрочных сбережений в Самарской области люди оформили в офисах Сбера, а 21% — дистанционно: в приложении СберБанк Онлайн или на сайте СберНПФ. Среди тех, кто начал копить вдолгую, — 67% женщин и 33% мужчин.

"Суммарно в первом полугодии 2024 года жители Самарской области направили в новую программу в СберНПФ 615 млн рублей. Из них 144 млн составили личные взносы участников, а 471 млн — заявленные к переводу средства накопительной пенсии. В среднем 40% россиян из всех регионов пополняют ПДС-счета повторно, что говорит о доверии к новому инструменту. С учётом недавнего поручения Президента РФ продлить срок софинансирования до 10 лет мы поставили перед собой амбициозную цель: привлечь в ПДС 150 млрд рублей до конца 2024 года", — отметил старший вице-президент, руководитель блока "Управление благосостоянием" Сбербанка Руслан Вестеровский.

"Жители Самарской области уже пользуются новой программой долгосрочных сбережений. 65% таких договоров со СберНПФ оформили жители региона в возрасте 36–55 лет. Каждый пятый (20%) ПДС-счёт открыл участник в возрасте 56–65 лет, каждый десятый (9%) — молодёжь 18–35 лет", — прокомментировала заместитель управляющего Самарским отделением Сбербанка Лилия Читнева.

В первом полугодии больше всего договоров долгосрочных сбережений в СберНПФ — 16% от общего количества — заключили жители Москвы и Московской области. За ними следуют сберегатели из Санкт-Петербурга и Ленинградской области (5%). Далее расположились Краснодарский край, Свердловская область, Пермский край, Республика Татарстан, Удмуртская Республика, Ростовская и Нижегородская области (по 3% соответственно). По 2% пришлось на Самарскую область и Республику Башкортостан.

Программа долгосрочных сбережений действует с 2024 года. С ней граждане России с 18 лет могут откладывать на долгосрочные цели: покупку недвижимости, оплату образования, своё дело или дополнительную пенсию. Чтобы вступить в программу, нужно заключить договор с негосударственным пенсионным фондом.

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Воробьев 19 июня 2024 11:15 Более 1,2 млрд рублей поддержки в 2023 году получили предприниматели Самарской области в Сбере при поддержке Гарантийного фонда

Получив кредит под поручительство Гарантийного фонда Самарской области в Сбере, компания смогла пополнить оборотные средства и увеличить объемы реализуемой продукции.

Вероника Яблокова 01 ноября 2023 12:11 На AIJ Junior школьники узнают, какие супервозможности дает искусственный интеллект

Да, в будущем ИИ заменит многих специалистов, так что очень хорошо, что Сбер дает возможность нашим детям познакомиться с ним поближе. Ну и для саморазвития полезно будет.

Алексей Воробьев 13 сентября 2023 11:14 Герман Греф на ВЭФ ознакомился с результатами Дальневосточного центра искусственного интеллекта

Здорово видеть, что после успешного года работы Дальневосточного центра искусственного интеллекта, аналогичные организации начинают появляться и в других регионах

Алексей Воробьев 08 сентября 2023 10:57 AI Challenge: участники из 35 стран присоединились к международному конкурсу по искусственному интеллекту

Рад видеть, как дети из разных стран мира могут научиться изучать и применять технологии ИИ. Это дает им возможности для роста и разработки навыков, которые будут востребованы в будущем.

Алексей Воробьев 21 августа 2023 07:41 Сбер поможет юрлицам зарегистрировать залог недвижимости онлайн

Электронная регистрация договоров залога недвижимости через Сбер действительно сэкономит нам время и усилия. Какое удовольствие, что можно избавиться от очередей и бумажной волокиты.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4