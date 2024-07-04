Жители Самарской области отложили свыше полумиллиарда рублей в долгосрочные сбережения в СберНПФ

За шесть месяцев 2024 года жители Самарской области заключили 13,3 тыс. договоров по новой программе долгосрочных сбережений (ПДС) в СберНПФ. Каждый пятый сделал это онлайн. Новый инструмент активнее используют женщины и люди среднего возраста. При этом регион вошёл в топ-10 по числу открытых ПДС-счетов.

79% договоров долгосрочных сбережений в Самарской области люди оформили в офисах Сбера, а 21% — дистанционно: в приложении СберБанк Онлайн или на сайте СберНПФ. Среди тех, кто начал копить вдолгую, — 67% женщин и 33% мужчин.

"Суммарно в первом полугодии 2024 года жители Самарской области направили в новую программу в СберНПФ 615 млн рублей. Из них 144 млн составили личные взносы участников, а 471 млн — заявленные к переводу средства накопительной пенсии. В среднем 40% россиян из всех регионов пополняют ПДС-счета повторно, что говорит о доверии к новому инструменту. С учётом недавнего поручения Президента РФ продлить срок софинансирования до 10 лет мы поставили перед собой амбициозную цель: привлечь в ПДС 150 млрд рублей до конца 2024 года", — отметил старший вице-президент, руководитель блока "Управление благосостоянием" Сбербанка Руслан Вестеровский.

"Жители Самарской области уже пользуются новой программой долгосрочных сбережений. 65% таких договоров со СберНПФ оформили жители региона в возрасте 36–55 лет. Каждый пятый (20%) ПДС-счёт открыл участник в возрасте 56–65 лет, каждый десятый (9%) — молодёжь 18–35 лет", — прокомментировала заместитель управляющего Самарским отделением Сбербанка Лилия Читнева.

В первом полугодии больше всего договоров долгосрочных сбережений в СберНПФ — 16% от общего количества — заключили жители Москвы и Московской области. За ними следуют сберегатели из Санкт-Петербурга и Ленинградской области (5%). Далее расположились Краснодарский край, Свердловская область, Пермский край, Республика Татарстан, Удмуртская Республика, Ростовская и Нижегородская области (по 3% соответственно). По 2% пришлось на Самарскую область и Республику Башкортостан.

Программа долгосрочных сбережений действует с 2024 года. С ней граждане России с 18 лет могут откладывать на долгосрочные цели: покупку недвижимости, оплату образования, своё дело или дополнительную пенсию. Чтобы вступить в программу, нужно заключить договор с негосударственным пенсионным фондом.