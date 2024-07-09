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Т1 Интеграция и Softlogic объединят усилия в развитии ИТ-платформ для промышленных предприятий

САМАРА. 9 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Т1 Интеграция, один из лидеров рынка системной интеграции в России, и российский разработчик решений на базе искусственного интеллекта (ИИ) Softlogic подписали соглашение о сотрудничестве. Компании будут совместно разрабатывать и внедрять комплексные решения на основе нейросетевых технологий для промышленных предприятий. Меморандум о взаимодействии подписан на международной выставке ИННОПРОМ-2024 в Екатеринбурге.

Объединение экспертизы двух игроков отечественного ИТ-рынка дает возможность расширить число сценариев, при которых ИИ может быть эффективно использован на промышленных предприятиях. В частности, данную технологию планируется использовать для повышения уровня безопасности, за счет внедрения инструментов точного контроля соблюдения норм техники безопасности и охраны труда. Еще одно направление, которое компании намерены развивать в сотрудничестве, — разработка аналитического управленческого модуля для топ-менеджмента.

"Мы стремимся стать партнером первого выбора для предприятий реального сектора, поэтому в синергии с сильными технологическими вендорами, создаем новые продукты и ИТ-инфраструктуру для них. Соглашение с Softlogic позволит, в том числе создавать востребованные нейросетевые инструменты скоринга и интеллектуального анализа видеоданных", — отметила коммерческий директор Т1 Интеграция Людмила Игнатова.

"Взаимодействие с Т1 Интеграция, обладающей обширной доказанной экспертизой в работе с крупнейшими заказчиками в различных индустриях, позволит реализовать масштабные комплексные технологические проекты, кратно повысив безопасность и эффективность российского бизнеса", — подчеркнул генеральный директор Softlogic Денис Логинов.

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