На первый летний интенсив от Холдинга Т1 подали заявки студенты из 325 вузов страны

Холдинг Т1 запустил ИТ-интенсив для студентов инженерных и ИТ-специальностей. По его результатам участники получат возможность пройти стажировку и производственную практику в холдинге, а самые опытные — предложение присоединиться к команде. Заявки на участие по пяти направлениям подали более 3000 студентов из 325 вузов страны.

В рамках ИТ-интенсива Холдинг предложил пять направлений подготовки. Большее количество заявок поступило на backend-направление. Вторыми по популярности стали направления системной аналитики и frontend-разработки (JavaScript+React). Замыкают список программы для тестировщиков (ручное тестирование) и прикладных администраторов. По словам организаторов, несмотря на то, что на последние направления заявок поступило меньше, чем на остальные, со стороны работодателей, такие специалисты, наоборот, очень востребованы.

"В отрасли мы наблюдаем "образовательный голод": студенты хотят получать знания по востребованным профессиям на рынке. Мы стремимся предоставить молодым специалистам такую возможность, учитываем, какие направления сейчас в тренде, а которые будут актуальны через несколько лет. Это первый запуск лагеря, но мы уже видим большой интерес. Из нескольких тысяч заявок больше всего — 39% — поступило от студентов третьего курса и старше, а учащиеся 1–2 курсов и недавние выпускники разделились почти поровну (31 и 30% соответственно). Летний ИТ-лагерь позволит подготовить специалистов, готовых для стажировки и работы в компании", — отметила Екатерина Колесникова, заместитель генерального директора по персоналу Холдинга Т1.

Обучение пройдет в два этапа: сначала участников ждет онлайн-курс, а после — неделя очного летнего интенсива. Помимо обучения, участников ждут и неформальные мероприятия: научпоп-лекции и шоу "Вечерние грабли" с разбором кейсов, ошибок и трудностей при их выполнении в формате стендапа.

"При разработке программы лагеря мы опирались на то, какие специалисты особенно востребованы на рынке, и кто из наших экспертов поможет максимально оперативно погрузиться участникам в профессию. Интенсив в формате ИТ-лагеря мы проводим впервые, однако к нам поступило несколько тысяч заявок со всей России. Причем к проекту проявляют интерес как сами студенты, так и образовательные учреждения, а значит, бизнесу и вузам важно объединять усилия для улучшения качества подготовки ИТ-кадров", — рассказала Ксения Румбешт, руководитель проекта и директор по развитию сотрудников Холдинга Т1.

ИТ-лагерь проводится в рамках программы по работе с молодыми талантами Т1.Дебют. Это направление Холдинга Т1 по работе с молодыми специалистами, которое объединяет несколько проектов: стажировки, ИТ-интенсивы и другие мероприятия начинающих ИТ-специалистов.