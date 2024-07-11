16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Хранение и защиту персональных данных обеспечит новое оборудование Центра обработки данных "Жигулевская долина" На первый летний интенсив от Холдинга Т1 подали заявки студенты из 325 вузов страны В летних лагерях Самарской области детей познакомят с ИТ-сферой Жители Магадана будут обучаться в "Школе 21" Т1 Интеграция и Softlogic объединят усилия в развитии ИТ-платформ для промышленных предприятий

ИТ Транспорт и связь

Хранение и защиту персональных данных обеспечит новое оборудование Центра обработки данных "Жигулевская долина"

ТОЛЬЯТТИ. 11 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 43
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Для защиты персональных данных, хранящихся на технологических площадках Центра обработки данных технопарка "Жигулевская долина", будет закуплено новое оборудование. Это стало возможным благодаря дополнительному финансированию из областного бюджета. Соответствующие поправки были внесены по инициативе врио губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.

В Центре обработки данных технопарка "Жигулевская долина" размещается серверная и телекоммуникационная инфраструктура большинства государственных информационных ресурсов правительства Самарской области. Для их защиты от хакерских атак, взломов и несанкционированных утечек, а также хранения и передачи данных в 2021 году было приобретено специальное телекоммуникационное оборудование.

С учетом того, что требования к информационной безопасности систем и ресурсов становятся все жестче, для их выполнения необходимо обеспечить максимальную защиту. Сегодня назрела необходимо закупить новое оборудование, которое обеспечит безопасность хранящихся данных.

Кроме того, новое оборудование позволит подключить дополнительные высокоскоростные каналы связи на скорости 10 Гб/сек для информсистем ряда областных ведомств. Дополнительные мощности позволят бесперебойно, а главное оперативно принимать и обрабатывать большой объем информации, например, при подаче заявлений на оформление путевок в летние детские оздоровительные лагеря или в 1 класс. В такие моменты пользователю очень важно, чтобы сайт не зависал и быстро обновлялся.

"Закупка нового оборудования для Центра обработки данных — самый правильный способ с точки зрения защиты информресурсов. Это новые возможности — софт последних версий, поддержка инновационных технологий, переход на другой уровень производительности, возможность расширения в будущем", — отметил врио заместителя председателя правительства — руководителя департамента информационных технологий и связи Самарской области Константин Пресняков.

Гид потребителя

Последние комментарии

Fairy C 05 октября 2023 16:46 Антон Крамаров (SmaSS Technologies): "В условиях импортозамещения российские идеи и разработки получают второй шанс"

Берег в Рождествено у людей украл

Глеб Галушкин 02 июня 2023 18:06 Антон Крамаров (SmaSS Technologies): "В условиях импортозамещения российские идеи и разработки получают второй шанс"

Только в своих «мудрых» речах Антон почему-то умалчивает, как по-свински поступил с работниками своей команды. Что «предупредил» людей о закрытии за две недели до роспуска команды. Уговорил написать увольнение по собственному желанию, клятвенно обещая выплатить всё после продажи интеллектуальной собственности. Потом исчез, и своих денег мы ждём до сих пор

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:06 "Прибывалка.63" вышла в финал престижного всероссийского конкурса "ПРОФ-IT.2018"

Прибывалка63 умерла после появления в Самаре Яндекс.Транспорт

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:02 Для стадиона "Самара Арена" разработано приложение с 3D-картой и аудиогидом

Всё написали, кроме того как называется приложение

Иван Крюков 07 января 2017 16:41 Стартапер, собравший через краудфандинг $400 тыс.: "Инвесторы покупают видение проекта"

Мания величия у него. Сравнивает себя с Джобсом, хотя из результатов у него попиленные деньги

Фото на сайте

Консорциум "Интегра-С" создает виртуальный 4D-мир с объективной реальностью

Консорциум "Интегра-С" создает виртуальный 4D-мир с объективной реальностью

Резиденты технопарка "Жигулевская долина" создают "мобильный офис" с широкими возможностями

Резиденты технопарка "Жигулевская долина" создают "мобильный офис" с широкими возможностями

В Самарской области запущен мультиплекс цифрового ТВ с региональными программами

В Самарской области запущен мультиплекс цифрового ТВ с региональными программами

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4