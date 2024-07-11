Хранение и защиту персональных данных обеспечит новое оборудование Центра обработки данных "Жигулевская долина"

Для защиты персональных данных, хранящихся на технологических площадках Центра обработки данных технопарка "Жигулевская долина", будет закуплено новое оборудование. Это стало возможным благодаря дополнительному финансированию из областного бюджета. Соответствующие поправки были внесены по инициативе врио губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.

В Центре обработки данных технопарка "Жигулевская долина" размещается серверная и телекоммуникационная инфраструктура большинства государственных информационных ресурсов правительства Самарской области. Для их защиты от хакерских атак, взломов и несанкционированных утечек, а также хранения и передачи данных в 2021 году было приобретено специальное телекоммуникационное оборудование.

С учетом того, что требования к информационной безопасности систем и ресурсов становятся все жестче, для их выполнения необходимо обеспечить максимальную защиту. Сегодня назрела необходимо закупить новое оборудование, которое обеспечит безопасность хранящихся данных.

Кроме того, новое оборудование позволит подключить дополнительные высокоскоростные каналы связи на скорости 10 Гб/сек для информсистем ряда областных ведомств. Дополнительные мощности позволят бесперебойно, а главное оперативно принимать и обрабатывать большой объем информации, например, при подаче заявлений на оформление путевок в летние детские оздоровительные лагеря или в 1 класс. В такие моменты пользователю очень важно, чтобы сайт не зависал и быстро обновлялся.

"Закупка нового оборудования для Центра обработки данных — самый правильный способ с точки зрения защиты информресурсов. Это новые возможности — софт последних версий, поддержка инновационных технологий, переход на другой уровень производительности, возможность расширения в будущем", — отметил врио заместителя председателя правительства — руководителя департамента информационных технологий и связи Самарской области Константин Пресняков.