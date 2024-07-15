Холдинг Т1: Качественная цифровая трансформация регионов начинается с платформы по обработке данных

Построение платформ хранения и обработки большого объема данных — фундамент цифровизации регионов и ключ к решению многих социальных вопросов. Это позволит принимать квалифицированные решения на основе достоверной и согласованной информации, улучшать существующие технологии Искусственного интеллекта (ИИ) и внедрять новые. Об этом рассказал Сергей Карпович, директор по продуктовому развитию Т1 ИИ Холдинга Т1 во время конференции "Цифровая прокачка региона. Республика Дагестан", которая прошла в Махачкале.

Как отметили участники экспертной сессии, возрастающее значение данных подчеркивается на всех уровнях. Их видят базисом для качественной трансформации в регионах. При этом серьезно возрастает значение инструментов для анализа информационных массивов, в том числе на основе технологий ИИ.

"У искусственного интеллекта есть неоспоримые преимущества: он способен принимать беспристрастные решения за несколько секунд на основе сотен и тысяч факторов, он не устает, не теряет концентрацию. Приоритетными направлениями развития продуктов с ИИ являются системы планирования, поддержки принятия решений и сервисы в области логистики. Также незаменим такой инструмент при обработке корреспонденции и документов, в управлении персоналом и анализе качества обслуживания", — отметил Сергей Карпович.

В ходе конференции Сергей Карпович рассказал о том, как реализована цифровая платформа в направлении Т1 ИИ Холдинга Т1, и привел примеры использования инновационных систем, которые разрабатывала и внедряла профильная команда холдинга. В настоящее время она объединяет более 700 человек, обладающих глубокой экспертизой в работе с ИИ, в том числе в области машинного обучения, интерпретации моделей, видео- и фотоаналитики. Многие из них отвечают за знаковые проекты в сфере телекома, ритейла, промышленности, логистики и в банковском секторе.

Практика показывает, что, например, внедрение цифровых ассистентов существенно снижает нагрузку на персонал, так как 54% времени сотрудники тратят на настройку взаимодействия, координацию процессов и поиск информации. Найти необходимый контакт или презентацию, запротоколировать совещание, назначить встречу — со всем этим может справиться автоматический помощник и освободить время и силы человека для более креативных задач, подчеркнул Сергей Карпович.

Еще яркие сценарии использования ИИ — помощь в проведении фото- и видеоанализа, например, при оценке пассажиропотока, или внедрение графового анализа для планирования развития дорожной инфраструктуры регионов.

"Без ИИ сегодня невозможно создать оптимизационные инструменты для решения сложных многофакторных задач, например, составить расписание общественного транспорта с удобными пересадками в масштабе всего региона или построить скоринговые модели для прогнозирования спроса на определенные товары", — высказал мнение Сергей Карпович. Команда Т1 Искусственный Интеллект Холдинга Т1 участвует в разработке современных аналитических модулей на основе современного технологического стека и готова делится опытом их создания и практикой внедрения.