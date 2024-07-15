"Группа Астра" и НОТА создадут совместный стек для ВКС и мобильной работы

"Группа Астра" и вендор НОТА (Холдинг Т1) планируют совместить платформу корпоративных коммуникаций DION с мобильной ОС Astra Linux и почтовым сервером RuPost. Применение программного стека позволит выстроить эффективную мобильную работу персонала и проводить видеоконференции с помощью отечественных технологий. Чтобы внедрение комплексного решения проходило легко и быстро, вендоры намерены его кастомизировать и предоставлять клиентам услуги сопровождения.

Стороны договорились вести активную совместную деятельность по импортозамещению: реализовывать проекты миграции на отечественный софт, в том числе предназначенный для мобильных устройств, и развивать экосистему совместимых решений. В частности, планируется обеспечить интеграцию платформы корпоративных коммуникаций DION с ОС Astra Linux Mobile и почтой RuPost. Эксперты вендоров будут участвовать в пилотном тестировании ПО, профильных рабочих группах, а также просветительских и образовательных мероприятиях, направленных на популяризацию и внедрение российского программного обеспечения.

"Интеграция с RuPost и мобильной ОС Astra Linux — еще один шаг на пути технологического развития DION, который сделает функционал платформы более доступным и удобным. В современном мире, когда мобильные приложения по частоте использования можно сравнить с десктопными версиями, это позволит решать рабочие задачи — ставить встречи и оперативно реагировать на письма — в режиме реального времени. При этом бизнес, используя российское ПО, остается в защищенном контуре, минимизируя всевозможные риски. Как и продукты "Группы Астра", платформа корпоративных коммуникаций DION лидирует в своем сегменте рынка, поэтому мы уверены, что данное сотрудничество станет востребованным и интересным для широкого круга заказчиков", — комментирует Антон Спирин, заместитель генерального директора по развитию бизнеса НОТА, коммерческий директор по продуктам и сервисам Холдинга Т1.



"Мы сотрудничаем с вендором НОТА в рамках программы технологической кооперации Ready for Astra. Все начиналось с обеспечения совместимости продукции коллег с ОС Astra Linux, однако рынок развивается, а вместе с ним — и мы: наращиваем компетенции, создаем новые решения, расширяем свои горизонты. Пришло время вывести наше взаимодействие с НОТА на новый уровень, и теперь мы собираемся интегрировать популярную платформу корпоративных коммуникаций DION, на которую, кстати, "Группа Астра" перешла с Zoom, с нашей мобильной ОС и RuPost. Понимая, что миграция на новые технологии, особенно замена сразу нескольких взаимосвязанных продуктов — это совсем не простой процесс, наши эксперты будут предоставлять заказчикам услуги поддержки, включая адаптацию ПО под их индивидуальные инфраструктуры и задачи. Такой комплексный подход позволит сделать импортозамещение максимально быстрым и комфортным для конечных пользователей, даст им возможность концентрироваться на развитии своего бизнеса и избавит от рисков, связанных с внешней конъюнктурой", — рассказывает Андрей Климов, директор по работе с ключевыми клиентами "Группы Астра".