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Т1 Сервионика обеспечит комплексное обслуживание платежной ИТ-инфраструктуры

САМАРА. 17 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Т1 Сервионика (Холдинг Т1), ведущая компания на рынке ИТ-аутсорсинга в России, запустила направление по комплексному техническому обслуживанию (КТО) платежной ИТ-инфраструктуры банков, финансовых учреждений и предприятий. ИТ-аутсорсер отвечает за бесперебойное функционирование платежных сервисов и эквайринговых платформ, установку и обслуживание интеллектуальных устройств самообслуживания (АТМ, АДМ, ИПТ) и терминального оборудования (ТО, POS-терминал, касса 3 в 1).

Специалисты ИТ-аутсорсера предоставляют услуги по развитию и сопровождению программного обеспечения фронтальных устройств — банкоматов и POS-терминалов. Богатый опыт проведения миграции крупных сетей банкоматов с зарубежных на импортозамещенные программные решения, введение в работу отечественных банкоматов, создание бесшовных механизмов переключения фронтальных устройств между процессинговыми центрами помогают решить любые бизнес-задачи клиентов. Т1 Сервионика также предоставляет услугу тестирования и сертификации оборудования как программно-аппаратных комплексов в соответствии с требованиями, предъявляемыми регуляторами и платежными системами.

Ключевой компетенцией сервиса КТО от Т1 Сервионика является услуга технического мониторинга, обеспечивающего реактивное обнаружение и превентивное предотвращение сбоев, жалоб и претензий диагностируемых устройств самообслуживания. Специалисты получают доступ в информационную систему заказчиков и контрагентов и организуют полевые работы, техническую поддержку и полный цикл логистических работ.

"Каждый день более 80% из примерно 5 млн ежедневных событий анализируются без участия человека. Заказчикам важна всесторонняя поддержка платежной ИТ-инфраструктуры для решения их бизнес-задач. Мы готовы осуществлять комплексное техническое обслуживание финансовых организаций и предприятий, чтобы они смогли предлагать обновленный клиентский сервис на устройствах самообслуживания и терминальном оборудовании благодаря высокому уровню автоматизации бизнес-процессов. Наши эксперты обеспечат бесперебойную работу платежным сервисам и эквайринговым платформам и удаленно проконтролируют работоспособность системы, чтобы ускорить реакцию на инциденты в ИТ-инфраструктуре банков и финансовых организаций", — отметил Александр Ельцов, генеральный директор "Сервионики".

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