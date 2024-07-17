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Сбер приглашает специалистов в команду кибербезопасности

САМАРА. 17 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С помощью карьерной страницы на портале Сбера "Кибрарий" начинающие и состоявшиеся эксперты могут заявить о своем интересе к работе в подразделениях кибербезопасности банка.

Карьерная страница опубликована на портале Сбера по кибербезопасности "Кибрарий" в разделе "Экспертам". Соискателю необходимо лишь нажать кнопку "Хочу в команду", оставить контактные данные и указать интересующее направление работы. Заявку оперативно рассмотрят и подберут подходящую под специалиста вакансию. После будут назначены собеседования с рекрутером и представителем команды экспертов по кибербезопасности. Уровень экспертизы будет проверяться на техническом интервью и в ходе выполнения тестового задания.

Команда кибербезопасности Сбера работает в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Самаре, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске, Хабаровске. Эксперты обеспечивают кибербезопасность инфраструктуры банка и его клиентов.

Сейчас Сбер ищет специалистов по мониторингу и сопровождению автоматизированных систем и средств криптографической защиты информации, архитекторов по кибербезопасности, экспертов по кибербезопасности ML, аналитиков SOС, аналитиков в отдел киберрисков, методологов, пентестеров и экспертов других профилей. Каждый третий сотрудник команды кибербезопасности начал свой путь с позиции стажёра, поэтому заявить о себе на карьерной странице могут и начинающие специалисты.

"Перед нами стоит ответственная задача — обеспечение финансовой стабильности страны и более 109 млн наших клиентов, то есть большей части населения России. Сейчас в команде кибербезопасности работают профессионалы высочайшего класса, выпускники ведущих технических и профильных вузов. Уровень их компетенций подтверждается тем, что команда выдерживает беспрецедентный уровень внешних атак. Мы открыты для талантливых специалистов и готовы гарантировать максимальную профессиональную самореализацию и достойные условия труда", — прокомментировал вице-президент по кибербезопасности Сбербанка Сергей Лебедь.

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