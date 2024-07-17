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ТГУ — партнёр конкурса Edtek Award

ТОЛЬЯТТИ. 17 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Стартовал Международный конкурс открытых онлайн-курсов Edtek Award. Его стратегическим партнёром в этом году стала система высшего образования онлайн "Росдистант" Тольяттинского государственного университета (ТГУ).

Edtek Award проводится с 2015 года. В 2024 году заявлено четыре номинации: онлайн-курс, размещённый на цифровой платформе; внеплатформенный онлайн-курс; лучший онлайн-курс по версии студентов; ИТ-эксперт.

Номинация "ИТ-эксперт" объявлена ТГУ. Участникам предлагают подавать на конкурс разработанные онлайн-курсах для обучения программированию (в том числе на английском языке). Трудоёмкость такого курса — не более 36 академических часов. Экспертная группа номинации на 50% будет состоять из сотрудников ТГУ. Специалисты в сфере онлайн-образования оценят работы по качеству, ясности и структуре контента, по интерактивности и наличию практических заданий. Также авторам нужно показать инновационность и оригинальность подхода, доступность и удобство использования.

Победитель и два призёра номинации "ИТ-эксперт" получат денежные призы в размере 50000, 30000 и 20000 рублей. С согласия разработчиков лучшие курсы могут быть включены в программы высшего образования "Росдистант" с выплатой авторского вознаграждения.

"Конкурс — отличная возможность для разработчиков онлайн-курсов проявить свой талант и получить заслуженное признание, — говорит Анна Богданова, начальник Отдела технологий онлайн-образования ТГУ. — Номинация "ИТ-эксперт" представляет интерес для тех, кто занимается разработкой курсов по кибербезопасности, облачным технологиям, искусственному интеллекту и большим данным. Призовые фонды и возможность включения лучших курсов в программы высшего образования делают этот конкурс особенно привлекательным. Это шанс получить признание и вознаграждение за свой инновационный подход к онлайн-образованию".

С положением о конкурсе можно познакомиться по ссылке edtek.ru/ooc/o-konkurse/polozhenie-o-konkurse.

Подать заявку до 20 ноября 2024 года по ссылке edtek.ru/kurs/dobavlenie-kursa.php.

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