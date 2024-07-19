Самарских школьников приглашают на второй поток бесплатной школы по веб-дизайну

Цифровая экосистема МТС запускает второй поток школы по веб-дизайну на онлайн-платформе "Поколение М". Бесплатная программа рассчитана на школьников и в себя включает уроки по созданию веб-сайтов, работу с инструментами для дизайна и прототипирования. По итогам первого потока школы веб-дизайна Самарская область вошла в ТОП-10 регионов по числу финалистов.

Каждый участник образовательной программы может выбрать необходимый ему уровень сложности курса: новичок или дизайнер с опытом. На базовой программе школьники погружаются в азы профессии веб-дизайнера, узнают, для чего нужен бриф, ресерч и сторителлинг, знакомятся с ключевыми программами Tilda и Figma. Для ребят с опытом программирования предусмотрено более глубокое погружение в техники, такие как адаптивный дизайн, интерактивные элементы, а также возможность работать с продвинутыми функциями программы Readymag.

"Обучение веб-дизайну школьников из Самарской области — это прекрасный вклад в будущее любого ребенка и возможность получить дополнительное образование. Сфера стремительно развивается, профессия дизайнера востребована на рынке. В нашем регионе много талантливых детей, которые регулярно становятся финалистами проекта "Поколение М" в разных видах творчества. Так, совсем недавно в финальную часть после онлайн-отбора в ГИТИС прошли сразу несколько выпускников из Самарской области", — прокомментировал директор МТС в Самарской области Александр Меламед.

В онлайн-курс вошли 11 уроков. Самые объемные по информационному наполнению стали практические лекции, где разбирается принцип работы в тех или иных программах. В финале курса студентам будет предложено конкурсное задание — самостоятельно создать сайт для одного из продуктов экосистемы МТС. Оценивать его функциональность и исполнение технических задач будет ИТ-команда МТС. Школьники, которые наиболее успешно выполнят задачу, получат приглашение на стажировку в МТС.