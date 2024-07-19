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ИТ Транспорт и связь

Холдинг Т1 — лидер среди крупнейших ИТ-компаний России

САМАРА. 19 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Холдинг Т1 возглавил список крупнейших ИТ-компаний России по версии CNews. Холдинг Т1 продемонстрировал рекордный объем выручки в 2023 году — этот показатель превысил 222 млрд рублей, что на 33,7% больше, чем в 2022 году. Помимо лидерства в рейтинге CNews300, по итогам 2023 года холдинг также возглавил список крупнейших ИТ-компаний по данным рейтингового агентства RAEX.

"Задачи по цифровой трансформации и замещению технологий стали актуальными для компаний из самых разных отраслей экономики, а российские ИТ-игроки оказывают большую поддержку в их решении. В 2023 году Холдинг Т1 удвоил вложения в собственные проекты, представил рынку вендора НОТА и Т1 Цифровую Академию, запустил обновленные облачные сервисы и расширил портфель продуктов. Сегодня он включает более 70 собственных программных продуктов и услуг, и мы продолжаем активно инвестировать в развитие и создание новых направлений", — прокомментировал Алексей Фетисов, генеральный директор Холдинга Т1.

Исследовательское агентство CNews Analytics ежегодно публикует список крупнейших игроков ИТ-рынка России. В рейтинге представлены результаты ТОП-300 игроков отечественного рынка, поставляющих цифровые услуги, программное и аппаратное обеспечение. Данные CNews подтверждают стабильность развития ИТ-рынка в России: суммарная выручка 300 крупнейших ИТ-компаний составила 2,9 трлн против 2,2 трлн в 2022 году, показав прирост в 32,4%. При этом в структуре совокупной выручки ведущих игроков лидируют услуги по интеграции (45,3%) и разработке ПО (21,4%).

Подробнее с результатами рейтинга можно ознакомиться по ссылке.

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