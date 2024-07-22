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Демолаборатория Холдинга T1 в топ-3 рейтинга CNews Analytics

САМАРА. 22 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Демонстрационная мультивендорная технологическая лаборатория Холдинга Т1, одного из лидеров российского ИТ-рынка, заняла 2 место в первом рейтинге "Демолаборатории для тестирования российских ИТ-решений — 2024" CNews Analytics. Холдинг набрал максимальное количество баллов в категориях "Тестируемые классы ИТ-решений", "Спектр применения результатов", "Реализованные проекты по тестированию" и др.

В Т1 Интеграция располагаются основные мощности демолаборатории, готовые стенды с решениями от ведущих отечественных производителей, а также работают профильные инженеры. Эксперты центров компетенций технического блока реализуют всестороннее тестирование полного стека российских ИТ-решений и проверку широкого спектра отечественного программного обеспечения по ключевым параметрам, таким как функциональность, производительность, интеграционные возможности и другие. Всего в деятельности демолаборатории задействованы 65 сотрудников.

За последние два года демолаборатория реализовала до 140 проектов по тестированию российского ПО. Отбор решений и различных конфигураций аппаратного и программного обеспечения для проверки на стендах производится с целью расширения продуктового портфеля Холдинга Т1, для оценки совместной работы систем различных производителей, а также для анализа крупных обновлений решений и востребованных ИТ-рынком разработок. Результаты тестирования и стендирования передаются вендорам для устранения ими ошибок и доработки продуктов, а также для подготовки технической документации и расширения возможностей демонстрации потенциальным заказчикам.

"Сегодня ключевым драйвером развития ИТ-отрасли является импортозамещение, и это напрямую отражается на рынке услуг тестирования — заказчики все чаще отдают предпочтение отечественному оборудованию и ПО. Главными критериями отбора решений являются степень их зрелости, функциональность и возможность реализации комплексных проектов в сжатые сроки. Холдинг Т1 в ответ на запрос рынка создал мультивендорную лабораторию, оснащенную современными российскими устройствами, серверами для моделирования и демонстрации экосистемы взаимосвязанных ИТ-продуктов. Здесь компании могут построить и протестировать комплексные ИТ-решения под свои задачи", — комментирует Михаил Книгин, исполнительный директор Т1 Интеграция.

В рейтинге CNews Analytics "Демолаборатории для тестирования российских ИТ-решений — 2024" эксперты всесторонне рассмотрели деятельность ведущих российских лабораторий, их возможности и перспективы, масштабы и ключевые направления работы.

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