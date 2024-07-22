16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Платформа умного дома Sber официально признана программным обеспечением с искусственным интеллектом Т1 Облако приглашает на летний ИТ-фестиваль "Под открытым небом||кодом" Страховой Дом ВСК перешел на российскую платформу контейнеризации Nova Container Platform Демолаборатория Холдинга T1 в топ-3 рейтинга CNews Analytics Холдинг Т1 — лидер среди крупнейших ИТ-компаний России

ИТ Транспорт и связь

Платформа умного дома Sber официально признана программным обеспечением с искусственным интеллектом

САМАРА. 22 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 295
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Платформа умного дома Sber стала первым продуктом этого сегмента в Едином реестре российского программного обеспечения (ПО), который относится к сфере искусственного интеллекта (AI). За разработку ПО отвечает партнёр Сбера — компания SberDevices.

Платформа обеспечивает полный цикл управления устройствами умного дома — от авторизации пользователей до предоставления API для интеграции с внешними системами. Признание продукта программным обеспечением с признаками AI даёт B2B-клиентам компании, в частности девелоперам и отельерам, ряд преимуществ для роста и развития.

С прошлого года государством предлагаются специальные условия для компаний, которые закупают отечественные ИТ-решения и продукты с искусственным интеллектом, в частности, налоговые льготы и субсидии для среднего и крупного бизнеса.

"Искусственный интеллект сегодня безусловно задает основной вектор движения нашей стратегии. Я убежден, что если сегодня компания не вкладывает в развитие искусственного интеллекта, то уже через год она в лучшем случае может оказаться в роли догоняющих или вовсе остаться за бортом. Задача лидеров рынка в том, чтобы создавать инновационные и простые в использовании продукты для людей и бизнеса. Умный дом — одно из самых перспективных направлений, и здесь критически важно иметь собственную технологическую базу на основе AI-технологий, которая позволит россиянам пользоваться отечественными решениями мирового уровня, независимыми от зарубежных вендоров", — рассказал старший вице-президент, руководитель блока "Технологическое развитие" Сбербанка Андрей Белевцев.

По словам представителя CEO SberDevices Дениса Филиппова, рынок нуждается в отечественных разработках, так как российское ПО может обеспечить пользователям не только комфорт, но и стабильность работы вне зависимости от внешних факторов. "Мы планируем и далее содействовать усилению роли искусственного интеллекта в проектировании и строительстве, развивая отраслевые стандарты умных многоквартирных домов, в том числе как участник АНО "Умный многоквартирный дом", — пояснил Денис Филиппов.

Гид потребителя

Последние комментарии

Fairy C 05 октября 2023 16:46 Антон Крамаров (SmaSS Technologies): "В условиях импортозамещения российские идеи и разработки получают второй шанс"

Берег в Рождествено у людей украл

Глеб Галушкин 02 июня 2023 18:06 Антон Крамаров (SmaSS Technologies): "В условиях импортозамещения российские идеи и разработки получают второй шанс"

Только в своих «мудрых» речах Антон почему-то умалчивает, как по-свински поступил с работниками своей команды. Что «предупредил» людей о закрытии за две недели до роспуска команды. Уговорил написать увольнение по собственному желанию, клятвенно обещая выплатить всё после продажи интеллектуальной собственности. Потом исчез, и своих денег мы ждём до сих пор

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:06 "Прибывалка.63" вышла в финал престижного всероссийского конкурса "ПРОФ-IT.2018"

Прибывалка63 умерла после появления в Самаре Яндекс.Транспорт

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:02 Для стадиона "Самара Арена" разработано приложение с 3D-картой и аудиогидом

Всё написали, кроме того как называется приложение

Иван Крюков 07 января 2017 16:41 Стартапер, собравший через краудфандинг $400 тыс.: "Инвесторы покупают видение проекта"

Мания величия у него. Сравнивает себя с Джобсом, хотя из результатов у него попиленные деньги

Фото на сайте

Консорциум "Интегра-С" создает виртуальный 4D-мир с объективной реальностью

Консорциум "Интегра-С" создает виртуальный 4D-мир с объективной реальностью

Резиденты технопарка "Жигулевская долина" создают "мобильный офис" с широкими возможностями

Резиденты технопарка "Жигулевская долина" создают "мобильный офис" с широкими возможностями

В Самарской области запущен мультиплекс цифрового ТВ с региональными программами

В Самарской области запущен мультиплекс цифрового ТВ с региональными программами

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4