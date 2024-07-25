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Туризм Общество

Мостуризм подготовит образовательно-туристическую программу для участников iВолги

САМАРА. 25 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Комитет по туризму Москвы презентует участникам Всероссийского молодежного форума Движения Первых — iВолга — насыщенную образовательно-туристическую программу в самых разных форматах. Кроме того, с 25 по 28 июля на площадке будет организована работа мобильного туристско-информационного центра.

Фото: Мостуризм

В рамках четырехдневной программы Мостуризм подготовил роуд-шоу "Москва — столица детского туризма", мастер-классы и лекции на актуальные темы, кинопоказ, а также встречи с экспертами.
Также на площадке будут представлены интерактивные образовательные туры в Москву с посещением ведущих вузов и интерактивной программой, которые были разработаны Мостуризмом совместно с ведущими вузами столицы. Данные туры впервые запущены в июне и ориентированы на запрос целевой аудитории из регионов.

Также участники форума смогут обсудить востребованные профессии в сфере цифровых коммуникаций и блогосфере, узнать о выгодных путешествиях, пройти мастер-классы по созданию самых эффектных рилсов и по созданию авторского стикерпака.

В Мостуризиме отмечают, что регулярно выступают партнером различных деловых, культурных и молодежных мероприятий, однако интеграция с форумом iВолга состоится впервые.

Напомним, в этом году iВолга проходит с 24 июля по 1 августа на Фестивальной поляне под Самарой и объединит 2 тыс. человек от 14 до 35 лет из разных уголков России. Основная тема этого года созвучна объявленным президентом Российской Федерации Владимиром Путиным Годом семьи в России: "На iВолгу всей семьей".

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