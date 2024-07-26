ПФО на втором месте по количеству DDoS-атак на компании и организации

МТС сообщает о том, что дочерняя компания МТС RED отразила 15 тысяч 900 DDoS-атак на веб-ресурсы заказчиков в первом полугодии 2024 года. Из них 13% пришлось на компании и организации Самарской области и других регионов ПФО, что стало вторым показателем по стране.

По данным МТС RED, за первое полугодие 2024 года совершено и отражено в 2,6 раза больше DDoS-атак, чем за весь 2023 год. Больше всего — 25,7% DDoS-атак — в первом полугодии пришлось на июнь, 18,7% — на май, 16,9% — на март. Самая продолжительная из отраженных DDoS-атак длилась почти 20 часов, от нее защитили дальневосточную компанию промышленной сферы.

Наиболее мощная из отраженных во втором полугодии атак интенсивностью 257 Гбит/с была направлена на компанию Сибирского федерального округа. Это в два раза превышает максимальную мощность DDoS-атак, зафиксированных МТС RED в 2023 году.

Лидирует по числу DDoS-атак Центральный федеральный округ — на организации этого региона пришелся 61% атак.

Наиболее частым объектом DDoS-атак в первом полугодии 2024 года становились ИТ-компании и телеком — на них было направлено 36,3% всех отраженных атак. На втором месте оказался госсектор (почти 16% атак), на третьем — финансовые организации (14,8% атак). Реже всего (менее 1% случаев) злоумышленники пытались атаковать ресурсы строительных и логистических компаний.

"Многие организации до сих пор недооценивают возможные последствия DDoS-атак, обращаясь за защитой только в тот момент, когда их ресурсы уже атакуют. Особенно это характерно для небольших региональных компаний, экономящих на информационной безопасности. При этом сегодня под удар попадают организации любого размера и сферы деятельности, поскольку DDoS-атаки часто реализуются для прикрытия других, более вредоносных атак на бизнес. Поэтому своевременная защита от этого вида угроз сегодня по сути необходима любой организации", — подчеркнул руководитель центра сервисов кибербезопасности компании МТС RED Андрей Дугин.