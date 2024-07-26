НОТА ВИЗОР расширила сеть партнёров-дистрибуторов

Российский вендор НОТА (Холдинг Т1) и консалтинговая компания САПРАН заключили соглашение о продвижении и внедрении бизнес-решений на базе НОТА ВИЗОР — витрины данных для перехода в режим налогового мониторинга. Партнёрство позволит расширить сеть дистрибуции и сделать систему доступной для большего числа enterprise-клиентов.

НОТА ВИЗОР функционально дополнит линейку САПРАН, в которую на текущий момент входит три продукта в области налогового мониторинга. Решение российского вендора автоматизирует процесс передачи бухгалтерской и налоговой отчетности и упрощает взаимодействие бизнеса с сотрудниками Федеральной налоговой службы. Кроме того, оно дает возможность проверки контрольных соотношений и ведения реестров рисков, в том числе штрафов, пени и доначисления налогов.

"Мы видим огромный потенциал в нашем сотрудничестве с НОТА. Их инновационные решения, такие как НОТА ВИЗОР, позволяют нашим клиентам эффективно и экономично переходить в режим налогового мониторинга. Мы уже начали пресейл в одном из частных банков и провели успешную совместную демонстрацию для клиента", — отметил Максим Орлов, директор бизнес-направления по налоговому мониторингу компании САПРАН.

"Как вендор мы стремимся выстраивать экосистему сильных партнеров, которые занимаются дистрибуцией, интеграцией и кастомизацией решений, что позволяет охватывать новые сегменты рынка и обеспечивает поддержку на всех этапах взаимодействия с заказчиком — от пресейла до введения в эксплуатацию. За последний год мы заключили порядка ста соглашений. Сотрудничество с такими компаниями как САПРАН важно, так как партнеры готовы инвестировать в экспертизу по продуктам — совместно мы можем реализовывать сложные масштабные проекты", — подчеркнула Юлия Ларина, директор партнерской сети НОТА (Холдинг Т1).